Csúnyán eltalálta a kapus arcát
McKennie beadása után Vasilj kapus úgy paskolta ki a labdát, hogy az Robinson fejét érintve ment fölé. Robinson az esetnél ütközött a kapussal, és a térdével eltalálta Vasilj fejét.
McKennie beadása után Vasilj kapus úgy paskolta ki a labdát, hogy az Robinson fejét érintve ment fölé. Robinson az esetnél ütközött a kapussal, és a térdével eltalálta Vasilj fejét.
Balogun ért oda egy jobb oldali beadásra, de nagyon rosszul találta el a labdát.
Alajbegovic megpróbálta meglepni Freese kapust, jól is tekeredett a labda, de az amerikai kapus odaért.
Demirovic a 16-osról tüzelte rá, Freese nem fogta, csak ütötte.
Nagy helyzet még nem volt, de mindkét csapat elég vehemensen kezdett.
Piros-fehér felsőben az USA, kékben a bosnyákok. Elindultunk!
A bosnyák csatár 40 évesen és 106 naposan lép pályára, ezzel az első 40+-os focista lett, aki egy vb egyenes kieséses szakaszában szerepel. Nemsokára követi majd a példáját Cristiano Ronaldo és Luka Modric.
A mérleg amerikai szempontból: két győzelem, egy döntetlen. A legutóbbi meccset 2021 decemberében vívták, ezt Cole Bassett 89. percben esett góljával nyerte meg 1-0-ra az Egyesült Államok.
Paraguayt 4-1-re, Ausztráliát 2-0-ra verte Pochettino csapata, amely a már kiesett törököktől 3-2-re kikapott, de ez is belefért.
Ez a második vb-szereplésük, és 2014-ben a csoportkörben ragadtak. Most viszont a Katar elleni 3-1-es sikerrel és a Kanada elleni döntetlennel simán továbbmentek harmadik helyen. Evés közben jön meg az étvágy?
A társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik. A fogadóirodáknál egyértelmű esélyes az USA, kérdés, a pályán ezt sikerül-e érvényesíteni!