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Élő Foci

Foci-vb: Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina (élő)

foci vb egyesült államok bosznia hercegovina
Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 02. 01:48FRISSÍTVE: 2026. 07. 02. 02:19
foci vb egyesült államok bosznia hercegovina
Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A háromból két házigazda, Kanada és Mexikó már továbbjutott a labdarúgó-világbajnokságon. A harmadik, az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik a nyolcaddöntőbe jutásért. Kövesse élőben velünk!
Júl. 2. Július 2. 02:00
SAN FRANCISCO Levi's Stadium
USA Egyesült Államok
0:0
BIH Bosznia-Hercegovina
LEGJOBB 32
közvetítés
3-5-2
5-3-2
Matthew Freese Freese 24
Alexander Freeman Freeman 16
Chris Richards Richards 3
Tim Ream Ream 13
Antonee Robinson A. Robinson 5
Malik Tillman Tillman 17
Tyler Adams Adams 4
Sergino Gianni Dest Dest 2
Weston McKennie McKennie 8
Christian Pulisic Pulisic 10
Folarin Balogun Balogun 20
Nikola Vasilj Vasilj 1
Nikola Katic Katić 18
Stjepan Radeljic Radeljić 21
Tarik Muharemovic Muharemović 4
Amar Dedic Dedić 7
Armin Gigovic Gigović 8
Ivan Sunjic Šunjić 14
Sead Kolasinac Kolašinac 5
Kerim-Sam Alajbegovic Alajbegović 19
Edin Dzeko Džeko 11
Ermedin Demirovic Demirović 10
18'

Csúnyán eltalálta a kapus arcát

McKennie beadása után Vasilj kapus úgy paskolta ki a labdát, hogy az Robinson fejét érintve ment fölé. Robinson az esetnél ütközött a kapussal, és a térdével eltalálta Vasilj fejét.

11'

Kapura csavarta a szögletet

Alajbegovic megpróbálta meglepni Freese kapust, jól is tekeredett a labda, de az amerikai kapus odaért.

1'

Hajrá!

Piros-fehér felsőben az USA, kékben a bosnyákok. Elindultunk!

01:56

Dzeko rekordja

A bosnyák csatár 40 évesen és 106 naposan lép pályára, ezzel az első 40+-os focista lett, aki egy vb egyenes kieséses szakaszában szerepel. Nemsokára követi majd a példáját Cristiano Ronaldo és Luka Modric.

01:48

Háromszor találkozott korábban a két csapat

A mérleg amerikai szempontból: két győzelem, egy döntetlen. A legutóbbi meccset 2021 decemberében vívták, ezt Cole Bassett 89. percben esett góljával nyerte meg 1-0-ra az Egyesült Államok.

01:45

A bosnyákok először az egyenes kieséses szakaszban

Ez a második vb-szereplésük, és 2014-ben a csoportkörben ragadtak. Most viszont a Katar elleni 3-1-es sikerrel és a Kanada elleni döntetlennel simán továbbmentek harmadik helyen. Evés közben jön meg az étvágy?

01:42

Jön a játéknap utolsó meccse!

A társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával találkozik. A fogadóirodáknál egyértelmű esélyes az USA, kérdés, a pályán ezt sikerül-e érvényesíteni!

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