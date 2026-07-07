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A belgák három szóval odapirítottak Trumpnak és a FIFA-nak

foci vb nyolcaddöntő egyesült államok belgium belga fricska
DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 07. 08:02
foci vb nyolcaddöntő egyesült államok belgium belga fricska
DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP
A belga válogatott játékosok a pályán mutatták meg, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség felfüggesztette az eltiltott amerikai csatár, Folarin Balogun eltiltását.

Zaklatott előélete volt az Egyesült Államok–Belgium vb-nyolcaddöntőnek, miután Donald Trump amerikai elnök közbenjárására a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felfüggesztette az egy körrel korábban kiállított Folarin Balogun eltiltását.

Trump és a FIFA összjátékát sokan, sokféleképpen ítélték el, a belga játékosok pedig kellően felhúzták magukat rajta, és ez a pályán is látszott.

Tartottunk egy csapatmegbeszélést, amikor meghallottuk a hírt, és azt mondtuk magunknak, hogy a pályán kell válaszolnunk, amit most meg is tettünk. Nagyon büszke vagyok a csapatra

– nyilatkozta a csapatkapitány Youri Tielemans.

Nem Balogunnal volt gondjuk

Hasonlót fogalmazott meg az első gólt előkészítő Nicolas Raskin, amikor azt mondta, igazságtalannak érezték, hogy Balogun a piros lapja ellenére játszhat, és úgy érezték, a meccs jó alkalom arra, hogy a maguk módján reagáljanak erre.

Rudi Garcia, a belga válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy nem hibáztatták Balogunt, akivel a meccs után váltottak is néhány mondatot.

„Óriási elszántsággal játszottunk” – tette hozzá Tielemans. „Jól akartuk kezdeni a mérkőzést, mert a torna korábbi szakaszában ez hiányzott belőlünk.

Tudtuk, hogy ha nyomás alá helyezzük őket, hibázni fognak.

És valóban így történt, az eddig jól teljesítő amerikai védelem egymás után dobta az ajándékokat az ellenfélnek, elég csak a harmadik gólra gondolni, amikor Matt Freese kapus addig totojázott, amíg Charles de Ketelaere szerelni tudta, majd Hans Vaneken nem túl izmos lövése Tim Ream ügyetlenkedése révén került a kapuba.

Szép kis fricska

A belga válogatott X-oldala nyomott egy fricskát Trumpnak és a FIFA-nak, amikor a gólját ünneplő Romelu Lukaku képe mellé azt írták: „Ezt vonjátok vissza”.

A mérkőzés összefoglalóját itt lehet megnézni. A belgák a negyeddöntőben a Portugáliát kiejtő Spanyolországgal találkoznak.

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