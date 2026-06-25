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Egymást verték az ecuadori drukkerek a sorsdöntő vb-meccs előtt

Ecuador szurkolói a Curacao elleni meccsen.
Bill Barrett/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Ecuador szurkolói a Curacao elleni meccsen.
24.hu
2026. 06. 25. 19:41
Ecuador szurkolói a Curacao elleni meccsen.
Bill Barrett/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Ecuador szurkolói a Curacao elleni meccsen.
Az ecuadori szurkolók egymással verekedtek össze a németek elleni meccs előtt.

A New Yorkba érkező rajongók már hajnalban tömegével bukkantak fel a Times Square-en, de utólag kiderült, ez nem tett jót nekik. Az ország két legnépszerűbb csapatának, az SC Barcelonának és az Liga de Quitónak a szurkolói összeszólalkoztak és több pofon is elcsattant az Egyesült Államokban.

A feszültség talán abból ered, hogy bár rendkívül jó kerettel utazott a vébére a válogatottjuk, Elefántcsonparttól kikapott 1-0-ra, majd gól nélküli döntetlent játszott Curacaóval.

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