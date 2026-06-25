Egymást verték az ecuadori drukkerek a sorsdöntő vb-meccs előtt

A New Yorkba érkező rajongók már hajnalban tömegével bukkantak fel a Times Square-en, de utólag kiderült, ez nem tett jót nekik. Az ország két legnépszerűbb csapatának, az SC Barcelonának és az Liga de Quitónak a szurkolói összeszólalkoztak és több pofon is elcsattant az Egyesült Államokban.

Buena hermanos ecuatorianos, quedemos mal en el times square, lo están haciendo perfecto. HACEN VERGAS HP pic.twitter.com/kArLgHnr8A — Profe Becca (@profebeccaec) June 25, 2026

A feszültség talán abból ered, hogy bár rendkívül jó kerettel utazott a vébére a válogatottjuk, Elefántcsonparttól kikapott 1-0-ra, majd gól nélküli döntetlent játszott Curacaóval.