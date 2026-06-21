A német labdarúgó-válogatott a nyitókörös 7-1-es győzelme után ezúttal komoly bajban volt Elefántcsontpart ellen, de a csereként beállt Deniz Undev duplájával végül 2-1-re nyert. A győztes gól a 94. percben esett.
A következő élő közvetítés része Szupercsere mentette meg a sokáig ötlettelenül futballozó németeket a vb-rangadón
Szupercsere mentette meg a sokáig ötlettelenül futballozó németeket a vb-rangadón
Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images
Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images
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