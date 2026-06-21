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A következő élő közvetítés része Szupercsere mentette meg a sokáig ötlettelenül futballozó németeket a vb-rangadón

Szupercsere mentette meg a sokáig ötlettelenül futballozó németeket a vb-rangadón

Deniz Undav
Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 06. 21. 00:00
Deniz Undav
Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images

A német labdarúgó-válogatott a nyitókörös 7-1-es győzelme után ezúttal komoly bajban volt Elefántcsontpart ellen, de a csereként beállt Deniz Undev duplájával végül 2-1-re nyert. A győztes gól a 94. percben esett.

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