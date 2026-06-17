2026-os fifa-világbajnokságfocifoci vb 2026jordán válogatott
A következő élő közvetítés része Egy öngól és a VAR segített, Ausztria legyőzte a vb-újonc Jordániát

Öngól, VAR-döntés, osztrák siker

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 16: Yazan Alarab #5 of Jordan scores an own goal, the second goal for Austria during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Austria and Jordan at San Francisco Bay Area Stadium on June 16, 2026 in Santa Clara, California. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP
Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Pincési László
2026. 06. 17. 08:09
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 16: Yazan Alarab #5 of Jordan scores an own goal, the second goal for Austria during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Austria and Jordan at San Francisco Bay Area Stadium on June 16, 2026 in Santa Clara, California. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP
Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bár a történelmi mérkőzésén gólt is szerzett, végül nem jutott ponthoz Jordánia válogatottja, amely 3–1-re kikapott Ausztriától a J csoport magyar idő szerint kora reggeli összecsapásán. Az első félidőben Jordánia jobban játszott, de gólt az osztrákok értek el, Romano Schmid révén. A fordulás után Ali Olvan gyorsan kiegyenlített, majd ugyan Marko Arnautovic betalált, de a VAR segítségével a játékvezető kezezés miatt nem adta meg a találatot. De Ausztria lendületben maradt, és végül egy szögletet követő öngóllal megszerezte a vezetést, egy újabb videóbíró-döntés után pedig Arnautovic büntetőből állította be a végeredményt.

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