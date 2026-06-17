Öngól, VAR-döntés, osztrák siker

Bár a történelmi mérkőzésén gólt is szerzett, végül nem jutott ponthoz Jordánia válogatottja, amely 3–1-re kikapott Ausztriától a J csoport magyar idő szerint kora reggeli összecsapásán. Az első félidőben Jordánia jobban játszott, de gólt az osztrákok értek el, Romano Schmid révén. A fordulás után Ali Olvan gyorsan kiegyenlített, majd ugyan Marko Arnautovic betalált, de a VAR segítségével a játékvezető kezezés miatt nem adta meg a találatot. De Ausztria lendületben maradt, és végül egy szögletet követő öngóllal megszerezte a vezetést, egy újabb videóbíró-döntés után pedig Arnautovic büntetőből állította be a végeredményt.