Bár a történelmi mérkőzésén gólt is szerzett, végül nem jutott ponthoz Jordánia válogatottja, amely 3–1-re kikapott Ausztriától a J csoport magyar idő szerint kora reggeli összecsapásán. Az első félidőben Jordánia jobban játszott, de gólt az osztrákok értek el, Romano Schmid révén. A fordulás után Ali Olvan gyorsan kiegyenlített, majd ugyan Marko Arnautovic betalált, de a VAR segítségével a játékvezető kezezés miatt nem adta meg a találatot. De Ausztria lendületben maradt, és végül egy szögletet követő öngóllal megszerezte a vezetést, egy újabb videóbíró-döntés után pedig Arnautovic büntetőből állította be a végeredményt.
A következő élő közvetítés része Egy öngól és a VAR segített, Ausztria legyőzte a vb-újonc Jordániát
Öngól, VAR-döntés, osztrák siker
Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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