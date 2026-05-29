A Nyíregyházi Állatpark pingvinje, Günter már megtippelte, ki nyeri a BL-döntőt

A Nyíregyházi Állatpark dolgozói a pingvinkolóniával tippeltették meg, hogy ki nyeri a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét.

Günterre esett a választás, hogy megtegye a végső tippet, az állat az Arsenal címerét tartalmazó borítékra bökött a csőrével.

A Paris Saint-Germain címvédőként várja a budapesti meccset, tavaly az Internazionalét 5–0-ra ütötte ki Luis Enrique csapata. Az Arsenal története első BL-győzelmére hajt a Puskás Arénáéban 18 órakor kezdődő mérkőzésen.