Neymar előre lelőtte a poént a brazil vb-kerethirdetés előtt

A legnagyobb kérdés az volt, Ancelotti magával viszi-e a tornára Neymart, aki 2023-as keresztszalag-szakadása óta ritkán tudott huzamosabb ideig sérülésmentesen futballozni.
A válasz: igen, és az olasz edző azt mondta, Neymarnak már jobb az erőnléte, és az első meccsig még javulhat az állapota.
Fontos játékos lesz a világbajnokságon. Van tapasztalata az efféle tornákon, és képes jobb hangulatot teremteni a csapaton belül
– indokolta a döntését Ancelotti, aki hosszú és sikeres pályafutása során először dolgozik szövetségi kapitányként.
Két és fél év után tér vissza
A 34 éves Neymar 128 meccsen 79 gólt jegyzett, amivel ő a seleaco gólrekordere, de 2023 októbere óta nem játszott a válogatottban. 2014, 2018 és 2022 után a mostani lesz a negyedik vébéje,
az eddigi három tornán 13 meccsen 8 gól került a neve mellé, legjobb eredménye a 2014-ben hazai pályán elért negyedik hely, amikor csigolyatörése miatt az elődöntőn és a bronzmeccsen nem léphetett pályára.
Még a kerethirdetés előtt történt, hogy Neymar átírta a bemutatkozását az Instagram-oldalán, korábban csak klubja, a Santos szerepelt ott, de bekerült a brazil válogatott is, vagyis mondhatjuk, hogy előre lelőtte a poént.
A Chelsea házi gólkirálya nem utazik
Kimaradt a brazil keretből a Chelsea házi gólkirálya, a Premier League-ben 15, minden sorozatot számolva 20 gólt jegyző Joao Pedro, Estevao (szintén Chelsea), Rodrygo és Éder Militao (mindkettő Real Madrid) pedig sérülés miatt marad le az első 48 csapatos vébéről.
A hatodik vb-címére hajtó Brazília Marokkó ellen kezdi a vébét, majd Haitival és Skóciával találkozik még a csoportkörben.
A brazil válogatott vb-kerete:
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)
Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (Roma – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország).