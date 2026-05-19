Neymar előre lelőtte a poént a brazil vb-kerethirdetés előtt

A legnagyobb kérdés az volt, Ancelotti magával viszi-e a tornára Neymart, aki 2023-as keresztszalag-szakadása óta ritkán tudott huzamosabb ideig sérülésmentesen futballozni.

A válasz: igen, és az olasz edző azt mondta, Neymarnak már jobb az erőnléte, és az első meccsig még javulhat az állapota.

Fontos játékos lesz a világbajnokságon. Van tapasztalata az efféle tornákon, és képes jobb hangulatot teremteni a csapaton belül

– indokolta a döntését Ancelotti, aki hosszú és sikeres pályafutása során először dolgozik szövetségi kapitányként.

Két és fél év után tér vissza

A 34 éves Neymar 128 meccsen 79 gólt jegyzett, amivel ő a seleaco gólrekordere, de 2023 októbere óta nem játszott a válogatottban. 2014, 2018 és 2022 után a mostani lesz a negyedik vébéje,

az eddigi három tornán 13 meccsen 8 gól került a neve mellé, legjobb eredménye a 2014-ben hazai pályán elért negyedik hely, amikor csigolyatörése miatt az elődöntőn és a bronzmeccsen nem léphetett pályára.

Még a kerethirdetés előtt történt, hogy Neymar átírta a bemutatkozását az Instagram-oldalán, korábban csak klubja, a Santos szerepelt ott, de bekerült a brazil válogatott is, vagyis mondhatjuk, hogy előre lelőtte a poént.

A Chelsea házi gólkirálya nem utazik

Kimaradt a brazil keretből a Chelsea házi gólkirálya, a Premier League-ben 15, minden sorozatot számolva 20 gólt jegyző Joao Pedro, Estevao (szintén Chelsea), Rodrygo és Éder Militao (mindkettő Real Madrid) pedig sérülés miatt marad le az első 48 csapatos vébéről.

A hatodik vb-címére hajtó Brazília Marokkó ellen kezdi a vébét, majd Haitival és Skóciával találkozik még a csoportkörben.