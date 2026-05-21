„Végre átírhatom a névjegykártyám” – a németek világbajnok csatára megvette gyerekkori csapatát

Lukas Podolski a Górnik Zabrze játékosaként a Lengyel Kupa döntőjében.
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
2026. 05. 21. 20:15
A világbajnok Lukas Podolski a Górnik Zabrze többségi tulajdonosává vált, miután 4 millió zlotyért (940 000 euróért) megszerezte a lengyel labdarúgóklub 86%-os részesedését.

A 40 éves német csatár csütörtökön véglegesítette a vásárlását Zabrze városától. Az üzletet szerdán hagyták jóvá a dél-lengyel város képviselői, amivel megvalósult gyermekkori álma.

Örülök, hogy végre átírhatom a névjegykártyám! De ez nem forradalom lesz, csak nyugodt építkezés

– nyilatkozta Podolski a dokumentumok aláírása után.

Tulajdonos, csatár, legenda

Podolski Zabrze szomszédos városában, Gliwicében született lengyel szülők gyermekeként, de Köln közelében nőtt fel. Szoros személyes kapcsolata van a Górnikkal, ahonnan indult a karrierje. Később Németországba került, megfordult a Bayern München, az Arsenal és az Internazionale csapataiban is, 2014-ben pedig világbajnokságot is nyert a német csapattal.

A Górnikhoz 2021-ben tért vissza levezetni, ahol azóta is játszik. Az együttes május 23-án lép pályára utoljára a szezonban, de arról nem nyilatkozott Podolski, hogy ez lesz-e az utolsó meccse.

