„Végre átírhatom a névjegykártyám” – a németek világbajnok csatára megvette gyerekkori csapatát

A 40 éves német csatár csütörtökön véglegesítette a vásárlását Zabrze városától. Az üzletet szerdán hagyták jóvá a dél-lengyel város képviselői, amivel megvalósult gyermekkori álma.
Örülök, hogy végre átírhatom a névjegykártyám! De ez nem forradalom lesz, csak nyugodt építkezés
– nyilatkozta Podolski a dokumentumok aláírása után.
Historia napisała się na naszych oczach! 🥹#JesteśmyGórnikZabrze pic.twitter.com/nWQbXRxk8X
— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 21, 2026
Tulajdonos, csatár, legenda
Podolski Zabrze szomszédos városában, Gliwicében született lengyel szülők gyermekeként, de Köln közelében nőtt fel. Szoros személyes kapcsolata van a Górnikkal, ahonnan indult a karrierje. Később Németországba került, megfordult a Bayern München, az Arsenal és az Internazionale csapataiban is, 2014-ben pedig világbajnokságot is nyert a német csapattal.
A Górnikhoz 2021-ben tért vissza levezetni, ahol azóta is játszik. Az együttes május 23-án lép pályára utoljára a szezonban, de arról nem nyilatkozott Podolski, hogy ez lesz-e az utolsó meccse.