A laktanyákra költi a kormány a volt hadtörténeti múzeum felújítására szánt 18 milliárd forintot

A volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületének felújítására szánt 18 milliárd forintot a katonák munkakörülményeinek javítására fordítja a Tisza-kormány, jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Lehetőséget adunk a parancsnokoknak arra, hogy saját objektumaik infrastrukturális fejlesztésére tegyenek javaslatot. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntünk majd arról, mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások

– írta.

Az épület a miniszter szerint „teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja”.

A hadtörténeti múzeumot 2023-ban azért költöztették ki sietősen a Kapisztrán téri épületből, mert az előző honvédelmi miniszter ide helyezte át a saját hivatali irodáját és a minisztérium egy részét, azonban Ruszin-Szendi Romulusz már miniszterjelölti meghallgatásán kijelentette, hogy a Várban a múzeumnak és nem a miniszternek van a helye.