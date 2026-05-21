lázár jánoslázárinfówc-kefemohács
Belföld

Beismerte a roma önkormányzat elnöke, előre megírt szöveget olvastattak fel vele a Lázárinfón a WC-kefés botrány után

444 / youtube
24.hu
2026. 05. 21. 19:45
444 / youtube

Meghökkentő videóinterjút adott a 444.hu-nak a Mohácsi Roma Önkormányzat elnöke, aki éveken át személyesen Orbán Viktornak és a Fidesznek kampányolt, és a Békemenetek résztvevője is volt. Kovács István az interjúban beismerte, hogy

előre megírt szöveget olvastattak fel vele a Lázárinfón nem sokkal Lázár János WC-kefés botránya után.

A történtek előzménye, hogy Lázár János volt miniszter még a választási kampányban, Balatonalmádiban tartott lakossági fórumán arról beszélt, hogy fogy a magyarság, ezzel összefüggésben pedig azt mondta:

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

Ez óriási indulatokhoz vezetett. Megszólalásán sokan felháborodtak, nyilvánosan reagáltak. 

Ezt követően szólalt fel Kovács István a Lázárinfó Mohácsi állomásán. A roma önkormányzati elnök egy papírból olvasta felszólalását, amit értékelhetően először olvashatott. Erről a beszédről ismerte el most, hogy előre megírták neki.

Amikor a 444 riportere arról kérdezte, hogy miért nem dobta félre a papírt, amit láthatóan nehezen olvasott föl, Kovács István úgy felelt:

Meg akartam felelni a mindenkori magyar kormánynak

Egyebekben arról beszélt, hogy emiatt neheztelt a miniszterre. Ugyanakkor – ahogy fogalmazott – nem kellett elolvasnia, de megkérték rá.

Buta voltam

– mondta ezután, majd közölte, Lázár Jánosnak megbocsátani lehet, de felejteni nem.

Arról is beszélt a videóban, hogy a roma önkormányzat által elért szavazóbázist a Fidesz szolgálatába állította korábban.

Részletek a 444.hu videójában.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kajdi Csaba Magyar Péternek: A kampánynak vége, miniszterelnök vagy, nem kell ordítani
Aláírásgyűjtés indult az MCC megmentéséért
Sváby András Scherer Péterről: Egyszer megmentette az életemet
Meghaltak, de egyelőre túlélték: meglepő számokra bukkantunk a Fidesz-közeli hírportáloknál
„Magyar Péter kezdi belakni ezt az abszolút köztársaságot” – a Tisza orbáni technikával tenne pontot Orbán politikai pályájának végére
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik