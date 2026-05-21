A földön fekszik mindenki, még mindig nem értik, hogy mi történt velük, a nagyvezérük pedig arra sem méltatja őket, hogy megbeszélje velük a dolgot. Pont nulla a jelentősége, hogy mit gondolnak a fideszesek erről a javaslatról

– hűtötte le a kedélyeket Zárug Péter Farkas politológus arra a kérdésünkre, hogy a Tisza Párt képviselői által benyújtott alaptörvény-módosító javaslat bírhat-e mozgósító hatással, életet lehelhet-e a Fidesz politikai közösségébe, miután a kormányoldal úgy tervezi átírni az Alaptörvényt, hogy az kizárja Orbán Viktor újbóli miniszterelnökségét. Orbán Balázs, a volt kormányfő egykori politikai igazgatója például már le is vonta a következtetést: a Tisza azért akar alaptörvény-módosítást, mert fél Orbántól.

Szerdán a Tisza Párt két országgyűlési képviselője – az igazságügyi miniszteri posztot visszautasító Melléthei-Barna Márton és az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető Hantosi István – terjesztette az Országgyűlés elé a párt alaptörvény-módosító javaslatát, amelyben visszaható jelleggel rögzítenék, hogy két ciklusnál tovább nem lehet senki Magyarország miniszterelnöke, vagyis aki már nyolc évig betöltötte a posztot, nem újrázhat. A lépés abban az értelemben nem meglepő, hogy Magyar Péter a kampány során ígéretet tett erre.

A választás előtt logikus, a Tisza szavazóinak szemszögből pedig szükséges lépésnek tűnt mindez, április 12-e óta viszont azt látjuk, hogy az Orbán-mítosz nem várt gyorsasággal párolog el, a Fidesz politikai közösség azóta sem talált magára, az előző rendszer rettegett miniszterei pedig csendben megalázkodtak Magyar előtt. Ennek tükrében adódhat a kérdés, hogy a deklaráltan Orbán-ellenes lépéssel nem ruházzák-e most fel Orbán személyét újra jelentőséggel.

És adódik az a kérdés is, hogy Magyar Péter önkorlátozásként is felfogható ígérete rendszerváltó ajánlat-e, vagy inkább egy erős antiorbánista gesztus.

A választók joga is sérülhet

A javaslat, amit a két tiszás országgyűlési képviselő benyújtott, mind a demokratikus, mind a jogállami elemeket sérti

– szögezte le Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár arra utalva, hogy az Alaptörvény B. cikk első bekezdése kimondja: Magyarország független, demokratikus jogállam.

Mind a korábban SZDSZ-es politikus Hack, mind Zárug kitért arra, hogy a miniszterelnöki ciklus korlátozása szembemegy az európai parlamentáris gyakorlattal, a jogászprofesszor példaként említi, hogy a jelenlegi NATO-főtitkár, Mark Rutte például 14 évig volt Hollandia miniszterelnöke, de Angela Merkel, előtte pedig Helmut Kohl is 16-16 évig volt Németország kancellárja.