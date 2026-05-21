Átvilágítás: a választások előtti utolsó pillanatban kiosztott 14,59 milliárdnyi támogatásra bukkant a Tisza-kormány minisztere

14,59 milliárd forintnyi támogatást osztott szét az előző kormány a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) Irányító Hatóság a választás előtti utolsó napokban – írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

Ezek egyikéről a 24.hu számolt be szerdán, mint megírtuk, két nappal a választás előtt csaknem hárommilliárd forint támogatást ítéltek oda a Vári Attila egykori vízilabdázó és fideszes politikus vezette Civil út Alapítványnak.

Tanács Zoltán úgy fogalmazott: az átvilágítás során több, a választás előtti utolsó napokban hozott döntés vált ismertté. Ezek közül néhány már megjelent a sajtóban – de mi sajnos ennél többet is azonosítottunk.

Egyetlen napon, 2026. április 10-én – vagyis a választás előtti utolsó munkanapon – 9 projektről született támogatási döntés, együtt összesen 14,59 milliárd forint értékben:

A már említett Civil út Alapítvány – 2 992 312 948 Ft

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány – 2 999 921 648 Ft

Tábor Ifjúságmentő Alapítvány – 1 999 891 230 Ft

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió – 1 983 676 380 Ft

MINDFLUENCER Közösség Közhasznú Egyesület – 623 242 374 Ft

Katolikus Karitász – 549 999 996 Ft

Régió Fejlesztéséért Alapítvány – 450 920 785 Ft

Biztonsági Kutató és Fejlesztő Központ Nonprofit Zrt. – 1 500 000 000 Ft

Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (eMEDIKK) – 1 494 713 163 Ft

A minisztrer szerint a két, a sajtóban eddig még nem szereplő, szinte azonos értékű, egyenként 1,5 milliárd forintos projekt esetében – a védelmiipari és az egészségügyi MI-tárgyú pályázatnál – a kérelmet 2026. március 17-én nyújtották be. A döntés 24 naptári nappal később, két nappal a választás előtt megszületett.

Ez valószínűleg közigazgatási rekord közeli teljesítmény, máskor nem szokott ilyen olajozottan működni a gépezet

– írta Tanács.

Hozzátette, találtak két másik nagy értékű döntést 2 nappal korábbról, azaz április 8-ról (4 nappal a választások előtt).

Ugyanazon felhívás (DIMOP_PLUSZ-1.2.2-24) keretében két ismét szinte azonos értékű projekt, együtt közel 8 milliárd forint értékben került odaítélésre a szerencsés nyerteseknek:

Informatika a Társadalomért Egyesület – 3 999 608 768 Ft

UNIVERSITAS-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. – 3 999 308 975 Ft

Mindkettő építőipari KKV-k digitális átállásának támogatására. Szinte azonos összeg. Szinte azonos napon benyújtott kérelem: február 20., illetve február 21. A döntés április 8-án született – kérelem és döntés között 46–47 nap telt el.

A miniszter összesítése szerint a négy és két nappal a választás előtt: 11 projekt, 22,59 milliárd forint értékben került eldöntésre. Hatalmas összeg úgy, hogy már mindenki tudta: a projektek megvalósítása és kifizetése a következő kormány feladata lesz.

Átfogó, tételes átvilágítást indítottunk minden döntéssel és a teljes DIMOP IH működésével kapcsolatban.

Közölte, a támogatási szerződéseket egyelőre nem kötik meg, hanem részletes, mindenre kiterjedő ellenőrzéseket végznek. Amíg ezek megnyugtatóan le nem zárulnak, sem támogatási szerződés megkötése nem várható, sem folyósítás nem lesz.

A miniszter a sorait azzal zárta: