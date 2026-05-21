Ez az oka, ha tavasszal elcsúnyul a korallberkenye

Egyre több kertnek látványossága a korallberkenye, a díszcserje azonban korántsem problémamentes, különösen csapadékosabb időszakokban jelenhetnek meg rajta különféle betegségek. Ha nem ismerjük fel időben a tüneteket, a korallberkenye gyorsan elveszítheti díszítőértékét, írja az Agrofórum.

A lap cikke szerint a korallberkenye betegségei közül messze a levélfoltosság okozza a legtöbb panaszt. A tüneteket többnyire gombás eredetű kórokozók idézik elő, amelyek elsősorban nedves, párás környezetben érzik jól magukat. A leveleken apró, vörösesbarna vagy sötét foltok jelennek meg, amelyek később összefolyhatnak. Erős fertőzés esetén a lomb idő előtt lehullhat, a növény pedig felkopaszodik.

Különösen veszélyeztetettek a sűrűre nyírt sövények, ahol a levegő rosszul jár át az ágak között.

A gombás betegségek elleni védekezésben sokat számít a megfelelő tőtávolság és a kiegyensúlyozott tápanyagellátás. A túlzott öntözés kerülése és az egészséges lomb fenntartása alapvető megelőzési lépésnek számít.

A növény emellett a tűzelhalásra is fogékony lehet. Ez egy baktériumos betegség, amely az almatermésű dísznövényeket és gyümölcsfajokat egyaránt veszélyezteti. A fertőzött hajtások hirtelen megbarnulnak, elszáradnak, mintha megperzselődtek volna. Sőt, szárazabb, meleg időben a lisztharmat is megjelenhet a korallberkenyén. Ilyenkor fehéres, lisztszerű bevonat képződik a levelek felületén, amelyek később torzulhatnak és elszáradhatnak.

Összességében a növényt érdemes napos, jól szellőző helyre ültetni, mert a tartósan párás mikroklíma kedvez a kórokozók terjedésének. A rendszeres megfigyelés szintén kulcsfontosságú, hiszen a korán észlelt fertőzés sokkal könnyebben kezelhető, írja az Agrofórum.