Váratlan vetélytársat kapott a magyar kézilabda a vb-szabadkártyáért

A BFG honlapja szerint Vladimir Konopljev elnök kedden megbeszélést folytatott a nemzetközi szövetséget (IHF) irányító Hasszan Musztafával a fehérorosz nemzeti csapat esetleges vb-részvételéről.

Konopljev emlékeztette az egyiptomi sportvezetőt, hogy 2022. február 28-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javasolta az ukránok elleni háborúban az oroszokat támogató fehéroroszok sportolóinak és csapatainak kizárását a nemzetközi sporteseményekről, de ez szerinte sérti az Olimpiai Charta minden alapelvét.

A NOB május 7-én feloldotta a beloruszokra vonatkozó összes korlátozást, a BFG elnöke pedig azt kérte Musztafától, hogy vegyék figyelembe ezeket a körülményeket,

és a „hosszú ideig tartó igazságtalan kizárás kompenzációjaként” engedjék a válogatottjukat indulni a németországi világbajnokságon.

Musztafa megjegyezte, hogy a közeljövőben az IHF megbeszélést folytat a NOB-bal, ahol megvizsgálják a fehérorosz és orosz kézilabda-válogatottak visszatérésének lehetőségét a nemzetközi porondra, egyben megígérte, hogy mindent megtesz, ami tőle telik.

Mint a beszámolóból kiderült, a BFG már többször is írásban fordult az IHF elnökéhez, hogy segítse hozzá az egyik vb-szabadkártyához a fehérorosz válogatottat.

Az IHF tanácsa a hétvégén dönt a két szabadkártya sorsáról.

A magyar válogatott azért igényelt szabadkártyát, mert a nemzeti csapat múlt csütörtökön 31-29-re kikapott Szerbiában, és mivel vasárnap a veszprémi visszavágón csak 31-30-ra nyert, nem jutott tovább a selejtezőből.

