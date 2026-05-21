Váratlan vetélytársat kapott a magyar kézilabda a vb-szabadkártyáért

ANKARA, TURKIYE - MAY 16: Eyup Arda Yildiz (C) of Turkiye competes against his opponent during the 2027 IHF Men's World Handball Championship European Qualifiers phase 3 second-leg match between Turkiye and Norway at Prof. Dr. Yasar Sevim Handball Hall in Ankara, Turkiye, on May 16, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
2026. 05. 21. 07:50
A Fehérorosz Kézilabda Szövetség (BFG) a selejtezőben nem szerepelt válogatottja számára szabadkártyát kért a januári férfi világbajnokságra.

A BFG honlapja szerint Vladimir Konopljev elnök kedden megbeszélést folytatott a nemzetközi szövetséget (IHF) irányító Hasszan Musztafával a fehérorosz nemzeti csapat esetleges vb-részvételéről.

Konopljev emlékeztette az egyiptomi sportvezetőt, hogy 2022. február 28-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javasolta az ukránok elleni háborúban az oroszokat támogató fehéroroszok sportolóinak és csapatainak kizárását a nemzetközi sporteseményekről, de ez szerinte sérti az Olimpiai Charta minden alapelvét.

A NOB május 7-én feloldotta a beloruszokra vonatkozó összes korlátozást, a BFG elnöke pedig azt kérte Musztafától, hogy vegyék figyelembe ezeket a körülményeket,

és a „hosszú ideig tartó igazságtalan kizárás kompenzációjaként” engedjék a válogatottjukat indulni a németországi világbajnokságon.

Musztafa megjegyezte, hogy a közeljövőben az IHF megbeszélést folytat a NOB-bal, ahol megvizsgálják a fehérorosz és orosz kézilabda-válogatottak visszatérésének lehetőségét a nemzetközi porondra, egyben megígérte, hogy mindent megtesz, ami tőle telik.

Mint a beszámolóból kiderült, a BFG már többször is írásban fordult az IHF elnökéhez, hogy segítse hozzá az egyik vb-szabadkártyához a fehérorosz válogatottat.

Az IHF tanácsa a hétvégén dönt a két szabadkártya sorsáról.

A magyar válogatott azért igényelt szabadkártyát, mert a nemzeti csapat múlt csütörtökön 31-29-re kikapott Szerbiában, és mivel vasárnap a veszprémi visszavágón csak 31-30-ra nyert, nem jutott tovább a selejtezőből.

(MTI)

Kapcsolódó
A magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzés után a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 31-30-ra, de 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Nem elérhetetlen a vébé, reménykedhet a pozitív szabadkártyás döntésben a férfi kéziválogatott
A kézilabda népszerűsége, az elmúlt évek teljesítménye és a globális fejlődésére gyakorolt potenciális hatás mind-mind erősítheti a magyarok kérelmét.
