Véget ér az Emily Párizsban

Elkezdődött az Emily Párizsban című Netflix-sorozat hatodik évadának forgatása, amely egyúttal az utolsó is lesz. A hírt a főszerepet játszó Lily Collins jelentette be videóüzenetben.

A 6. évadban minden benne lesz, amit a sorozatban annyira szerettek, és ez lesz az utolsó fejezet Emily életre szóló kalandjában. Az egész stáb és a színészgárda teljes szívével azon dolgozik, hogy ez egy fantasztikus búcsúévad legyen, amelynek forgatását éppen most kezdtük el. Alig várom a előttünk álló varázslatos pillanatokat, és hogy a legsikkesebb módon ünnepelhessük veletek az utolsó évadot. Hihetetlenül hálásak vagyunk, és szeretünk titeket

– mondta el a színésznő.

A forgatás Görögországban kezdődött el, később Monacoban folytatódik, majd a stáb visszatér a francia fővárosba. Nem ez az első, hogy a PR-osként dolgozó főhős elhagyja Párizst: az előző évadban Rómában próbált szerencsét.