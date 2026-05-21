Radnai Márk: Sulyok Tamást esélyt kapott

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szerint Sulyok Tamás utódlásáról még nincs végleges döntés. A Népszavának azt mondja: az államfő mérhetetlen károkat okozott azzal, hogy nem vett tudomást közjogi feladatairól, politikai lojalitásból behódolt a NER-nek, amely kifosztotta az országot, semmibe vette a jogállamiságot.

Egyetért azzal, hogy Sulyok Tamás nem végezte el hivatali feladatát, ezért az új rendszerváltás után nem gyakorolhatja elnöki jogait. A Tisza-többség ugyan bármikor eltávolíthatja, de szerinte a köztársasági elnök esélyt kapott tőlük arra, hogy

önként, akár méltósággal távozhasson a hivatalából.

Ő a közvetlen elnökválasztás híve lenne, nem tud róla, hogy a Tiszában lennének nevek a jelöltségre, szerinte Forsthoffer Ágnes házelnöknek tökéletes. A biztos szavazó pártválasztóknál Publicusnál mért 73 százalékos támogatottságot azzal magyarázza, hogy a társadalom szeretné kihúzni magát abból a szégyenteljes állapotból, ahová Orbán Viktorék kormányozták az országot.

Szerinte a Fidesznek vége, de abban is biztos, hogy nem mindig lesz ilyen népszerű Magyar Péter kormánya, előbb-utóbb elmúlnak a mézeshetek, mert népszerűtlen döntések nélkül nem lehet kormányozni. Szerinte az lesz a legnehezebb pillanat, amikor az emberek felfogják, milyen helyzetben vanaz ország. A Tisza Párt első Alaptörvény-módosítási javaslatával egyelőre azt a kampányígéretét teljesítené, hogy két ciklusban maximalizálná a miniszterelnökök hivatali idejét.