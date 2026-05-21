„Nehéz szavakat találni mindarra, amit a kézilabda adott nekem” – visszavonul az FTC klasszis beállósa

„Eljött az ideje, hogy lezárjak egy nagy és különleges fejezetet az életemben. A pályán töltött évek után úgy döntöttem, hogy befejezem a kézilabdás karrieremet” – írta a klasszis kézilabdázó az Instagram-oldalán.

Nehéz szavakat találni mindarra, amit a kézilabda adott nekem – életre szóló barátságokat, felbecsülhetetlen értékű élményeket, emlékezetes győzelmeket, de vereségeket is, amelyekből sokat tanultam. Minden edzés, minden mérkőzés, minden mez, amit viseltem, nyomot hagyott a szívemben.

A 36 éves játékos köszönetet mondott minden klubnak, amelynek tagja lehetett, minden edzőnek, aki hitt benne, valamint minden csapattársnak, a szurkolóknak, a barátoknak és a családtagoknak is, akik minden sikerben és minden nehéz pillanatban vele voltak.

„A kézilabda nem csak egy sport volt – ez az életem, a szenvedélyem, és egy olyan részem, amely örökre a szívemben marad. Bár búcsút intek, az emlékek, az érzelmek és a sportág iránti szeretet örökké velünk maradnak” – írta.

Majd hozzátette:

Köszönök mindent. Viszlát egy új szerepkörben.

Cvijic a belgrádi Crvena zvezdában kezdte a pályafutását, később játszott a Krim Ljubljana, a Buducnost, a Vardar, a CSM Bucuresti és a CSZKA Moszkva együtteseiben. 2022 óta az FTC-t erősítette.

A montenegrói Buducnosttal kétszer nyert Bajnokok Ligáját (2012, 2015), a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt.