„Nehéz szavakat találni mindarra, amit a kézilabda adott nekem” – visszavonul az FTC klasszis beállósa

2026. 05. 21. 12:50
Dragana Cvijic, a Ferencváros játékosa a női kézilabda NB I-ben játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA mérkőzésen a fővárosi Elek Gyula Arénában 2026. január 4-én.
Bodnár Boglárka / MTI
Dragana Cvijic bejelentette a visszavonulását
Bejelentette visszavonulását Dragana Cvijic, az FTC 36 éves, világbajnoki ezüstérmes szerb beállósa.

„Eljött az ideje, hogy lezárjak egy nagy és különleges fejezetet az életemben. A pályán töltött évek után úgy döntöttem, hogy befejezem a kézilabdás karrieremet” – írta a klasszis kézilabdázó az Instagram-oldalán.

Nehéz szavakat találni mindarra, amit a kézilabda adott nekem – életre szóló barátságokat, felbecsülhetetlen értékű élményeket, emlékezetes győzelmeket, de vereségeket is, amelyekből sokat tanultam. Minden edzés, minden mérkőzés, minden mez, amit viseltem, nyomot hagyott a szívemben.

A 36 éves játékos köszönetet mondott minden klubnak, amelynek tagja lehetett, minden edzőnek, aki hitt benne, valamint minden csapattársnak, a szurkolóknak, a barátoknak és a családtagoknak is, akik minden sikerben és minden nehéz pillanatban vele voltak.

„A kézilabda nem csak egy sport volt – ez az életem, a szenvedélyem, és egy olyan részem, amely örökre a szívemben marad. Bár búcsút intek, az emlékek, az érzelmek és a sportág iránti szeretet örökké velünk maradnak” – írta.

 

Majd hozzátette:

Köszönök mindent. Viszlát egy új szerepkörben.

Cvijic a belgrádi Crvena zvezdában kezdte a pályafutását, később játszott a Krim Ljubljana, a Buducnost, a Vardar, a CSM Bucuresti és a CSZKA Moszkva együtteseiben. 2022 óta az FTC-t erősítette.

A montenegrói Buducnosttal kétszer nyert Bajnokok Ligáját (2012, 2015), a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt.

