Sváby András Scherer Péterről: Egyszer megmentette az életemet

Sorra róják le tiszteletüket egykori barátai és pályatársai a kedden elhunyt Scherer Péter előtt. Nemrég Sváby András is közös fotót tett közzé a néhai színésszel a Facebook-oldalán, akivel mint kiderült, egy közös projektjük is kilátásban volt.

Pepe egyszer megmentette az életemet. Sose beszéltem még erről, együtt szerettük volna elmesélni. Pepe lett volna az idei Útközben elmeséled, azaz a VIASAT-os/lakóautós műsorom harmadik évadának első utasa. Ott szerettük volna ezt felidézni. Minden meg volt szervezve, meglepetések és egy ünnepség, ahol a családdal közösen, csak Pepét ünnepelte volna a stáb. Pár hete beszéltünk egymással, vártuk ezt a közös kalandot. Köszönök mindent, Pepe. Örök hála! 🖤🖤🖤