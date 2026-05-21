Aláírásgyűjtés indult az MCC megmentéséért

Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá – közölte Orbán Balázs fideszes országgyűlési képviselő, az MCC kuratóriumának elnöke a Facebookján. „Az MCC három évtizede közösséget, tudást és lehetőséget jelent fiatalok ezrei számára – politikai vagy társadalmi háttértől függetlenül. Hiszünk abban, hogy ezeket az értékeket közösen kell megőriznünk a jövő generációi számára is” – írta a volt miniszterelnök politikai igazgatója.

A május 6-ai keltezésű levelet aláírta többek között

Stumpf István volt alkotmánybíró és kancelláriaminiszter,

volt alkotmánybíró és kancelláriaminiszter, Kassai Lajos lovasíjász

lovasíjász és Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar úszó is.

A szervezet jövője azután vált kérdésessé, hogy a Tisza benyújtotta a parlamentnek az Alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát, melynek részeként kimondanák, hogy a kekvák, vagyis a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon.

A fideszes többség 2021-ben szavazta meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (kekva) szóló törvényt, és zöld utat kapott a parlamenttől 11, addig állami egyetem alapítványi fenntartásba terelése és több más vagyonkezelő alapítvány létrehozása, illetve az ezeknek történő vagyonjuttatás. Az Állami Számvevőszék elemzése szerint az alapítványokba terelt vagyontömeg 2024 végén több mint 3000 milliárd forint volt – ez most visszakerülhet az államhoz.

A legismertebb kekva a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány, amelynek 2024-es mérlege szerint 505 milliárdos vagyona van.

Habár Orbán Balázs és az MCC jövője melletti petíció a tehetséggondozás megőrzése mellett érvel, a szervezet tevékenységi köre messze túlmutat az oktatási programokon. Az MCC valójában az Orbán-kormány egyik fontos ideológiai támasza volt: az elitképzőnek becézett monstrum alá nemcsak oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek, tehetséggondozó programok, posztgraduális képzések és intézmények tartoznak, hanem kutatóintézetek, médiaportfólió és rendezvényszervezés is. Az MCC tulajdonolja a fideszes propagandát terjesztő Mandinert, az Inforádiót, Magyarország piacvezető könyvkereskedőjét és kiadóját, a Librit, amelynek a tulajdonosváltás óta egyébként csökken a nyeresége, továbbá ők rendezik meg Esztergomban az MCC Fesztet, amely a NER nyári összesereglésének megkerülhetetlen eseménye lett.

Alkonyi Zalán Oroszország-kutató, az MCC munkatársa szerint a szervezetben politikai nyomás volt a kutatókon.