Havasi Bertalan: Ha erőszakolnak, legalább kiabálni kell. Arról nem beszélve, hogy akkor nekik is fájjon

Interjút adott a Patriótának Havasi Bertalan, aki nemrég ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lett. Havasi elmondta, hogy lépésenként haladtak efelé: többször beszéltek a választási vereség után, egyebek mellett a Karmelitában. A munkakapcsolatuk hasonló lesz, mint kormányon, és az azt megelőző ellenzéki időszakban.

A Fidesz szerepét a következő ciklusban egy zavarbeejtő képpel szemléltette, amelyet állítása szerint a volt kormányfőtől hallott:

Ellenzéki párt vagyunk, felállunk, kiabálunk. Úgy kell viselkednünk, mint egy ellenzéki pártnak. A volt miniszterelnöktől tanultam, de ha ez sértő számára, akkor inkább tagadja le: ha erőszakolnak, legalább kiabálni kell. Arról nem is beszélve, hogy akkor nekik is fájjon.

Havasi azt is elmondta, hogy szabadúszó értelmiségiként beszél, a Fidesz álláspontját a frakció szóvivő fogják tolmácsolni. 2010 előtt színvonalas ellenzéki munkát végzett a Fidesz, ehhez kell visszatérni.

Havasi beszélt a Fidesz kommunikációs gondjairól:

Ebben a térben agyonvernek minket mindennap. Mert nem csinálunk semmit.

A törvénytelenségekre és a magas labdákra, így Sulyok Tamás sértegetésére nem reagálnak, holott „nem lehet szabadon rohadt almával dobálni verbálisan a köztársasági elnököt” (Havasi egyébként Sulyoktól is több keménységet várna).

A közösségük passzivitását úgy értékeli, hogy sokaknak a kétharmados bukta egzisztenciális gondokat okoz, ezért nem azon gondolkoznak, hogy hogyan kéne megújítani a Fideszt, hanem azon, a gyerekük tandíját hogyan fizetik ki a következő hónapban. „A legtöbb ember, aki a mi oldalunkon volt, vagy akár ti, a sajtó, a média hátországunk, veletek mi lesz? Mi lesz veletek, Máté?” – kérdezte a műsorvezetőtől.

Elmondta, hogy ha megkapja a hathavi bérének megfelelő végkielégítését, ami a felmentése után járna, annak a nagy részét a Fidesz jogsegélyszolgálatának adja.

Magyar Péter múlt hét szombaton tárlatvezetést tartott a civileknek a Karmelitában és a volt Rogán-minisztériumban, és a túra során a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán találta az ott helyettes-államtitkárként dolgozó Havasit, akivel rövid szóváltásba keveredett, mely során elhangzott Havasiról, hogy Magyar kilógathatná őt a gatyájánál fogva a nagyobb látványosság érdekében.