Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi dossziét

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 21. 19:42
Még ma.

Köztársasági elnök úr! Ne várjon a kormány utasítására! Ön egy külön hatalmi ág képviselője. Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma

üzente Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamásnak.

A kormány múlt kedden hozta nyilvánosságra a kegyelmi döntéshez kapcsolódó minisztériumi dokumentumokat: ebből kiderült, hogy az igazságügyi minisztérium nem javasolta az akkori köztársasági elnöknek a kegyelmet a pedofil bűnsegéd  K. Endre ügyében, Novák Katalin mégis ennek ellenére írta alá a kérvényt. Emellett a miniszterelnök beszélt arról is, hogy úgy vélik, az akkori igazságügyi minisztert, Magyar volt feleségét, Varga Juditot a folyamat során nem tájékoztatták arról, hogy megváltozott a kegyelmi javaslat. Magyar szerint fennáll a lehetősége annak is, hogy átverték az igazságügyi minisztert.

Magyar május 31-ig adott határidőt Sulyoknak a lemondásra, de a köztársasági elnök előre jelezte, hogy nem tervez lemondani.

