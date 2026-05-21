Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi dossziét

Köztársasági elnök úr! Ne várjon a kormány utasítására! Ön egy külön hatalmi ág képviselője. Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma

– üzente Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamásnak.

A kormány múlt kedden hozta nyilvánosságra a kegyelmi döntéshez kapcsolódó minisztériumi dokumentumokat: ebből kiderült, hogy az igazságügyi minisztérium nem javasolta az akkori köztársasági elnöknek a kegyelmet a pedofil bűnsegéd K. Endre ügyében, Novák Katalin mégis ennek ellenére írta alá a kérvényt. Emellett a miniszterelnök beszélt arról is, hogy úgy vélik, az akkori igazságügyi minisztert, Magyar volt feleségét, Varga Juditot a folyamat során nem tájékoztatták arról, hogy megváltozott a kegyelmi javaslat. Magyar szerint fennáll a lehetősége annak is, hogy átverték az igazságügyi minisztert.

Magyar május 31-ig adott határidőt Sulyoknak a lemondásra, de a köztársasági elnök előre jelezte, hogy nem tervez lemondani.