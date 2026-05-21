Gyermekpornográfiát kerestek, női futballistáit videózó edzőre bukkantak a rendőrök

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) életfogytiglani eltiltással sújtotta Petr Vlachovsky cseh edzőt, és arra szólította fel a nemzetközi szövetséget (FIFA), hogy a büntetést az egész világra terjessze ki.

A 42 éves Vlachovskyt a rendőrség 2023 szeptemberében tartóztatta le, miután kiderült, négy éven át titokban filmezte a Slovácko játékosait zuhanyozás és öltözés közben.

Vicc volt az eredett büntetés

A rendőrök véletlenül fedezték fel az esetet, amikor egy erotikus társkereső oldalon megfigyelték az emberek fiókjait, ahol gyermekpornográfiát cseréltek.

Vlachovskyt tavaly májusban három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, öt évre eltiltották az edzői hivatásától, és arra kötelezték, hogy mind a 14 áldozatnak 20 ezer cseh korona (820 euró, azaz 300 ezer forint) kártérítést fizessen.

Játékosai azonban ezzel nem értettek egyet, úgy gondolták, a tettéhez képest a büntetés aránytalanul alacsony, ráadásul az eltiltása csupán Csehországon belül érvényes.

Hogy továbbra is találkozunk vele a városban? Egy gyermekpornográfiával foglalkozó személy öt év múlva is megteheti ugyanezt Ez a büntetés vicc

– mondta Jana Zufánková, a Slovácko korábbi csatára.

A futballisták ezért az UEFA-hoz fordultak, az európai szövetség etikai és fegyelmi bizottsága pedig szigorúbb döntést hozott.

Bátor játékosokat méltat a szakszervezet

Vlachovsky eltiltása hamarosan világszerte érvénybe léphet, az UEFA ugyanis felkérte a FIFA illetékez bizottságát, hogy az eltiltást az egész világra terjessze ki. Emellett arra utasította a Cseh Labdarúgó Szövetséget, hogy ha eddig még nem tette meg, akkor most vonja vissza az edző munkaengedélyét.

Az UEFA döntését követően a játékosok szakszervezete, a FIFPRO kijelentette, ez erős és szükséges jelzés arra vonatkozóan, hogy a bántalmazó és nem megfelelő viselkedésnek nincs helye a futballban, és hogy a női játékosok jólétének védelmét a sportág minden szintjén kiemelt prioritásnak kell tekinteni.

A szakszervezet emellett méltatta a játékosok bátorságát, akik felszólaltak és felemelték a hangjukat.