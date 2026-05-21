Putyin: A nukleáris fegyverek bevetése csak rendkívüli, végső intézkedés lehet

A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehéroroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a fehérorosz hivatali partnerével, Aljakszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során.
A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén.
Ugyanakkor, figyelembe véve a világban növekvő feszültséget, az új fenyegetések és kockázatok megjelenését, nukleáris triádunknak, mint korábban, továbbra is a szövetségi állam, Oroszország és Fehéroroszország szuverenitásának megbízható garanciájaként kell szolgálnia, biztosítva a stratégiai visszatartás, a nukleáris paritás fenntartása és a globális szintű erőegyensúly feladatának megoldását
– mondta az orosz elnök a BelTA fehérorosz hírügynökség szerint, amit az MTI szemlézett.
Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését, és alkotóelemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni. Megjegyezte, hogy a nemrég sikeresen tesztelt Szarmat interkontinentális rakéta képes áttörni minden jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszert. Méltatta az Iszkander rendszereknek összehangolt alkalmazását a gyakorlaton.
Bejelentette, hogy az orosz és fehérorosz hadsereg 2027-ben megrendezi a Scsit Szojuza (Szövetségi Pajzs) hadgyakorlatot. A moszkvai védelmi minisztérium keddi közleménye szerint orosz és a fehérorosz fegyveres erők május 19-től elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén. A korábban beütemezett gyakorlat csütörtökig tart.
A tárca szerint a gyakorlatban
- több mint 64 ezer katona,
- több mint 7800 egységnyi fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt,
- köztük több mint 200 rakétavető,
- több mint 140 repülőgép,
- 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró, amelyek közül 8 hadászati rakéta-tengeralattjáró.
A manőverekben orosz részről a hadászati rakétaerők, az orosz Északi és Csendes-óceáni Flotta, a hadászati légierő parancsnoksága, valamint a leningrádi és a központi katonai körzet erőinek egy része vesz részt. A tárca csütörtökön közölte, hogy a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszonikus rakétákat és légi indítású szárnyas rakétákat indítottak. Az orosz hadsereg a pleszecki űrrepülőtérről egy Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétát indított egy kamcsatkai lőtér felé. Egy orosz fregatt a Barents-tengerről hiperszonikus Cirkon rakétát lőtt ki az arhangelszki régióban lévő Csizja lőtérre, ugyaninnen egy tengeralattjáró Szinyeva interkontinentális ballisztikus rakétát indított.
Belorusz katonák a dél-oroszországi Kapusztyin Jarból Iszkander-M rakétát lőttek ki. Lukasenka a csütörtöki telekonferencián elmondta, hogy felkereste az összes létesítményt, és beszélt az orosz tábornokokkal, akik szerinte „elégedettek közös munkánkkal”. Hangsúlyozta: Fehéroroszország és Oroszország senki számára sem jelent fenyegetést, de szavai szerint kész minden lehetséges módon megvédeni a közös hazát Breszttől Vlagyivosztokig. Ha már van valami a kezünkben, azt tudnunk kell használni – hangoztatta a Fehéroroszországba telepített orosz nukleáris fegyverekről.