Micsoda szezon! Megnősült, bajnok és válogatott lett, most a legjobb játékosnak választották

„Különleges év áll mögöttem, mert megnősültem, bemutatkoztam a válogatottban, a csapatommal megszereztük a bajnoki címet, most pedig az év játékosa díjat is elnyertem” – kezdte a középpályás, akit időközben a zöld-fehérek csapatkapitányának is megválasztottak.

A mostani elismerés a csapat sikere is egyben, amely talán a tavalyelőtti idény végén, még az NB II-ben kezdődött. Ekkor nevezték ki Borbély Balázst vezetőedzőnek. Amióta egy éve visszatértem a klubhoz, nem emlékszem súlyos vagy kínos vereségre, és ez legalább annyira lényeges

– fogalmazott, és reményét fejezte ki, hogy sok szép eredmény vár még az ETO-ra a következő idényben is.

Borbély még nem dolgozta fel az aranyérmet

Az M4 Sporton vetített műsorban díjazták továbbá a legjobb vezetőedzőt, Borbély Balázst, aki a bajnokságot megnyert ETO FC szakmai munkájáért felel.

„Még az ünneplés lecsengését élem meg, majd később próbálom feldolgozni ezt a bajnoki címet” – kezdte a felvidéki születésű szakember, majd hozzátette, a Bajnokok Ligája-selejtezőnél nagyobb kihívásra nincs is most szüksége.

„Hatalmas a felelősség, mert a nemzetközi kupában a teljes magyar labdarúgást képviseljük majd” – mondta, s kiemelte, már tavaly nyáron a Konferencia Liga-selejtezőben is érződött, hogy csapata a bajnokságban kihívója lehet a Ferencvárosnak, aztán a téli felkészülés után ez az érzés csak fokozódott.

A tavaszi szezon első fordulójában három egyre legyőztük a Ferencvárost a Groupama Arénában, és akkor éreztem, hogy megérkeztünk az FTC mellé, mert kisebb lett a különbség a két csapat között

– fogalmazott, de hangsúlyozta, a 30. fordulóban a fővárosi zöld-fehérek elleni hazai győzelem még inkább fontos volt, mert riválisuk a hátralévő három meccsét megnyerte.

18 éves játékosé a legszebb gól

A szezon felfedezettje a debreceni Szűcs Tamás lett, a legjobb játékvezető címét pedig Rúsz Márton érdemelte ki. A bajnokság legsportszerűbb csapatának járó elismerést az MTK Budapest kapta.

A legszebb gólt Galambos János, a Paksi FC 18 éves játékosa szerezte a Kisvárda ellen 5-3-ra megnyert novemberi összecsapáson.

Az évad felfedezettjéről, legjobb edzőjéről és játékosáról mind a 12 élvonalbeli együttes csapatkapitánya, vezetőedzője, illetve legidősebb és legfiatalabb futballistája szavazott. A legszebb gólról közönségszavazás döntött az m4sport.hu portálon.