Szövetsége a kiviszi a focivébére a világ leghazafiasabb szurkolóját

RABAT, MOROCCO - JANUARY 6: Congolese supporter Michel Nkuka Mboladinga raises his arm during the Africa Cup of Nations 2025 round of 16 match between Algeria and the Democratic Republic of the Congo at Moulay Hassan Stadium in Rabat, Morocco, on January 6, 2025, reenacting the iconic pose of former Congolese Prime Minister and independence leader Patrice Lumumba to draw attention to his countryâ€™s history during the match. Lumumba was executed by Belgian soldiers on January 17, 1961, and the gesture mirrors his memorial statue in Kinshasa as the tournament, hosted by Morocco, continues its knockout stage. Abu Adem Muhammed / Anadolu
Michel Nkuka, a kongóiak büszkesége
2026. 05. 20. 03:33
2013 óta a világ legegyedibb szurkolási módjával hívja fel magára a figyelmet Michel Nkuka Mboladinga, aki nem véletlenül kapta a Lumumba becenevet: a 49 éves drukker mozdulatlanul áll a mérkőzések alatt, utánozva a kinshasai Patrice Lumumba-szobor testtartását. A Kongói Demokratikus Köztársaság futballszövetsége most úgy döntött, díjazza eltökéltségét és hazafiságát, és a delegáció részeként elviszi a nyári világbajnokságra.

Nkuka 2013 óta szurkol a válogatottnak, már ha azt szurkolásnak lehet nevezni, hogy felöltözik az uniformisába és a mérkőzések alatt mozdulatlanul áll, miközben jobb karját a magasba emeli, utánozva a kinshasai Patrice Lumumba-szobort.

Nem véletlenül írták róla, hogy a hazafiasság példaképe: Lumumba ugyanis nagy tiszteletnek örven az afrikai országba, ő volt a Kongói Demokratikus Köztársaság első, szabadon választott miniszterelnöke.

Azzal, hogy a válogatott kijutott a nyári világbajnokságra, Nkuka álma is valóra válik, a játékosok kérésére ugyanis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a szövetség elnöke úgy döntött, a küldöttség tagjaként elviszi az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő tornára.

Ez azt jelenti, hogy az összes költségét az állam fedezi, és segítséget kap a vízumkérelem és a szállás intézésében is.

A Kongói DK 1974 után másodszor vesz részt a vébén, ahol a K csoportban Portugáliával (június 17.), Kolumbiával (június 24.) és Üzbegisztánnal (június 28.) csap össze.

