Szövetsége a kiviszi a focivébére a világ leghazafiasabb szurkolóját

Nkuka 2013 óta szurkol a válogatottnak, már ha azt szurkolásnak lehet nevezni, hogy felöltözik az uniformisába és a mérkőzések alatt mozdulatlanul áll, miközben jobb karját a magasba emeli, utánozva a kinshasai Patrice Lumumba-szobort.

“Lumumba”, the Popular DR Congo fan who became popular at AFCON 2025 for standing 90 minutes during games has been included in the official World Cup delegation. This comes with visa, flights, accommodation, feeding and match tickets. All expenses paid! pic.twitter.com/tkaiDIy2tY — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) May 18, 2026

Nem véletlenül írták róla, hogy a hazafiasság példaképe: Lumumba ugyanis nagy tiszteletnek örven az afrikai országba, ő volt a Kongói Demokratikus Köztársaság első, szabadon választott miniszterelnöke.

Azzal, hogy a válogatott kijutott a nyári világbajnokságra, Nkuka álma is valóra válik, a játékosok kérésére ugyanis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a szövetség elnöke úgy döntött, a küldöttség tagjaként elviszi az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő tornára.

Ez azt jelenti, hogy az összes költségét az állam fedezi, és segítséget kap a vízumkérelem és a szállás intézésében is.

A Kongói DK 1974 után másodszor vesz részt a vébén, ahol a K csoportban Portugáliával (június 17.), Kolumbiával (június 24.) és Üzbegisztánnal (június 28.) csap össze.