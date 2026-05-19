Pető Péter támadója: Egy reality show-ban élek, ami teljesen tönkretette az életem

Fantáziavilágban élt és több emberre is rátámadt a XIII. kerületben korábban az a férfi, aki három héttel ezelőtt brutálisan megverte és megrugdosta Pető Pétert a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában – tudta meg a 24.hu. Lapunk főszerkesztőjének a támadás során több arccsontja is eltört.

Betört a szemüreg fala, eltört a járomíve, emellett pedig számtalan horzsolásos és hámsérülést szenvedett. Petőnek a bántalmazás során elmozdult az egyik arccsontja, ezért meg kellett operálni. Megtudtuk, hogy a bűncselekménnyel gyanúsított férfi februárban, és főszerkesztőnk bántalmazása előtt pár nappal is rátámadt gyalogosokra. ezekre pedig egészen döbbenetes, valóságshow-s magyarázatot adott a kihallgatása során.

Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy a férfi ténybeli beismerő vallomást tett a kihallgatása során.

Három járókelőt is megvert