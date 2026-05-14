Még az angol ötödosztályból is megy futballista a nyári világbajnokságra

A Braintree csapatkapitányának nem ez az első világbajnoksága, ugyanis a 2010-es tornán is szerepelt már, rajta kívül csupán Chris Wood mondhatja el magáról ugyanezt. Ennek ellenére nagyon meglepő a beválogatása, mivel 2024 óta nem játszott a nemzeti együttesben. A 36 éves védő alighanem a tapasztalatával fogja főleg segíteni a társait.
Wood az angol Premier League-ben szereplő Nottingham Forest csatára, és sérülések miatt csupán 19 mérkőzésen szerepelt ebben a szezonban, de Új-Zélandon egyértelműen azt várják tőle, hogy a kulcsjátékos legyen, márcsak azért is, mert ő a válogatott csapatkapitánya. Az új-zélandi válogatott június 15-én Iránnal, június 21-én Egyiptommal, június 26-án pedig Belgiummal mérkőzik, a vb előtt pedig Haitival és Angliával játszik felkészülési meccset.
Új-Zéland világbajnoki kerete
kapusok: Max Crocombe (Milwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)
hátvédek: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Francis De Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijanker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
középpályások: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking FK), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
csatárok: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Matt Garbett (Peterborough United), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Ben Old (Saint-Etienne), Jesse Randall (Auckland FC), Sapreet Singh (Wellington Phoenix), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)