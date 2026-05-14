Még az angol ötödosztályból is megy futballista a nyári világbajnokságra

A Braintree csapatkapitányának nem ez az első világbajnoksága, ugyanis a 2010-es tornán is szerepelt már, rajta kívül csupán Chris Wood mondhatja el magáról ugyanezt. Ennek ellenére nagyon meglepő a beválogatása, mivel 2024 óta nem játszott a nemzeti együttesben. A 36 éves védő alighanem a tapasztalatával fogja főleg segíteni a társait.

Wood az angol Premier League-ben szereplő Nottingham Forest csatára, és sérülések miatt csupán 19 mérkőzésen szerepelt ebben a szezonban, de Új-Zélandon egyértelműen azt várják tőle, hogy a kulcsjátékos legyen, márcsak azért is, mert ő a válogatott csapatkapitánya. Az új-zélandi válogatott június 15-én Iránnal, június 21-én Egyiptommal, június 26-án pedig Belgiummal mérkőzik, a vb előtt pedig Haitival és Angliával játszik felkészülési meccset.