Másik csatornára kerül majd az Európa-liga-közvetítés

A Sport TV-t üzemeltető AMC Global Media Central Europe, az UC3 és a Relevent Football Partners közötti megállapodás értelmében 2027-től az AMC csatornái közvetítik az UEFA Európa-liga vagy UEFA Konferencia Liga legrangosabb mérkőzéseit a két sorozat csütörtöki játéknapjain, olvasható a Sport TV oldalán.

Jelenleg az M4 Sport adja a két sorozatot, és ez így lesz a 2026–27-es szezonban is.

2027–28-tól viszont már a Sport TV választhat majd elsőként az UEFA klubfutballsorozatainak minden Európa-liga- és Konferencia Liga-játéknapján, és 19-19 mérkőzést adnak összesen mindkét sorozatból, beleértve a döntőket. A csatorna közleménye megjegyzi, hogy a magyar bajnoki rekorder Ferencváros a 2021–22-es szezon óta mind az öt szezonban részt vett az Európa-liga vagy a Konferencia Liga valamelyikében, és ötből négyszer az egyenes kieséses szakaszba is eljutott.

A napokban írtunk róla, hogy a Bajnokok Ligája 2031-ig az RTL-é lett. A következő szezonban még a Sport TV is sugároz BL-meccseket, már augusztusban is, amikor a selejtező rájátszását közvetítik, és negyeddöntőkig minden játéknapról lesz élő közvetítése a Sport1-nek és/vagy a Sport2-nek.