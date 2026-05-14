sportlabdarúgáseurópa liga
Foci

Másik csatornára kerül majd az Európa-liga-közvetítés

Az Európa Liga labdája.
Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 05. 14. 15:31
Az Európa Liga labdája.
Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images
A következő szezonban még az M4 sugározza az El-t és a Konferencia Ligát, utána azonban a Sport TV-re kerülnek a legfontosabb mérkőzések.

A Sport TV-t üzemeltető AMC Global Media Central Europe, az UC3 és a Relevent Football Partners közötti megállapodás értelmében 2027-től az AMC csatornái közvetítik az UEFA Európa-liga vagy UEFA Konferencia Liga legrangosabb mérkőzéseit a két sorozat csütörtöki játéknapjain, olvasható a Sport TV oldalán.

Jelenleg az M4 Sport adja a két sorozatot, és ez így lesz a 2026–27-es szezonban is.

2027–28-tól viszont már a Sport TV választhat majd elsőként az UEFA klubfutballsorozatainak minden Európa-liga- és Konferencia Liga-játéknapján, és 19-19 mérkőzést adnak összesen mindkét sorozatból, beleértve a döntőket. A csatorna közleménye megjegyzi, hogy a magyar bajnoki rekorder Ferencváros a 2021–22-es szezon óta mind az öt szezonban részt vett az Európa-liga vagy a Konferencia Liga valamelyikében, és ötből négyszer az egyenes kieséses szakaszba is eljutott.

A napokban írtunk róla, hogy a Bajnokok Ligája 2031-ig az RTL-é lett. A következő szezonban még a Sport TV is sugároz BL-meccseket, már augusztusban is, amikor a selejtező rájátszását közvetítik, és negyeddöntőkig minden játéknapról lesz élő közvetítése a Sport1-nek és/vagy a Sport2-nek.

Kapcsolódó
A Bajnokok Ligája labdája.
Eldőlt: 2031-ig az RTL-é a Bajnokok Ligája
A csatorna az összes csomagot elvitte, így övé lesz a lineáris közvetítés kizárólagos joga is.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alakalmából tartott sajtótájékoztató Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
Megjelent az új Magyar Közlöny, ezekben az ügyekben rendelt el vizsgálatot Magyar Péter kormánya
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik