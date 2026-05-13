Eldőlt: 2031-ig az RTL-é a Bajnokok Ligája

A Bajnokok Ligája labdája.
Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images
24.hu
2026. 05. 13. 11:06
A csatorna az összes csomagot elvitte, így övé lesz a lineáris közvetítés kizárólagos joga is.

Az RTL Magyarország megszerezte a labdarúgó Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját 2031-ig, a 2027/28-as szezontól kezdődően minden mérkőzéssel, jelentette be Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója.

Az előző körben három évre nyerte el a közvetítési jogokat az RTL, de akkor még az AMC-vel közösen, úgy, hogy a streaming és az első választás joga lett az RTL-é, amely elsősorban az RTL+-on adta a meccseket. Ez így lesz a következő szezonban is,

a 2027/28-as idénytől kezdve viszont a lineáris közvetítés kizárólagos joga is az RTL Magyarországé.

„Amikor 2024-ben elhoztuk a UEFA Bajnokok Ligáját az RTL+-ra, egyértelmű volt a célunk: a magyar szurkolók számára a világ legjobb klubsorozatának minden pillanatát elérhetővé tenni. Azóta ez a tartalomkínálatunk egyik meghatározó pillérévé vált. Ma pedig […] új szintre lépünk” – írta Vidus Gabriella.

A Bajnokok Ligája mostani kiírásának döntője Budapesten lesz, május 30-án az Arsenal és a címvédő Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással a Puskás Arénában.

