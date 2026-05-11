sportfocilabdarúgássteve mandanda
Foci

„Elvesztem, haszontalannak érzem magam” – őszintén vallott visszavonulásáról a világbajnok focista

Steve Mandanda.
Jean Catuffe/Getty Images
Steve Mandanda.
24.hu
2026. 05. 11. 18:12
Steve Mandanda.
Jean Catuffe/Getty Images
Steve Mandanda.
Megrázó vallomást tettt Steve Mandanda, korábbi francia válogatott kapus.

A Marseille-ben összesen 14 évet lehúzó, francia bajnokságot és vébét nyerő kapus 2025-ben, már a Stade Reannais játékosaként vonult vissza. A L’Équipe cikke szerint könyvet írt arról, milyen nehezen küzd meg a profi futbal utáni élettel. A végeredmény brutális lett.

„A napjaim végtelenek és üresek. Nincs energiám, vagy értelme az életemnek. Semmit sem csinálok, egyáltalán semmit. Munkanélküli vagyok, a kanapén fekszem, anélkül, hogy tudnám, mire várok, anélkül, hogy tudnám, mit akarok. Nem akarok semmit.

Semmi sincs az életemben, amit szeretek. Bologtalan vagyok, vagy inkább elveszett. Nincs beosztásom, programjaim, ritmusa az életemnek. Hiányzik az öltöző, a csapattársak… haszontalannak érzem magam

– idézi Mandandát a L’Équipe.

A kapus 613 meccsével csúcstartó Marseille-ben, pályafutása során csak a Le Havre-ben, a Crystal Palace-ben és a Stade Reannais-ben fordult meg. A francia válogatottban 35-ször szerepelt, többek között tagja volt a 2018-as világbajnoki aranyérmes csapatnak is.

Kapcsolódó
Az iráni válogatott a Costa Rica elleni felkészülési mérkőzés előtt.
Egy hónap múlva rajtol a focivébé, de még sok a kérdés Irán kapcsán
Részt akar venni az iráni válogatott a tornán, de ennek vannak feltételei.

Ajánlott videó

Kele János: A magyar futball csendes, elfeledett óriása

Friss

Népszerű

Összes
„Az Orbán-kormány után a legtöbben őszinteséget várnak a miniszterektől” – szakértőket kérdeztünk a Tisza-kabinet összetételéről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik