„Elvesztem, haszontalannak érzem magam” – őszintén vallott visszavonulásáról a világbajnok focista

A Marseille-ben összesen 14 évet lehúzó, francia bajnokságot és vébét nyerő kapus 2025-ben, már a Stade Reannais játékosaként vonult vissza. A L’Équipe cikke szerint könyvet írt arról, milyen nehezen küzd meg a profi futbal utáni élettel. A végeredmény brutális lett.

„A napjaim végtelenek és üresek. Nincs energiám, vagy értelme az életemnek. Semmit sem csinálok, egyáltalán semmit. Munkanélküli vagyok, a kanapén fekszem, anélkül, hogy tudnám, mire várok, anélkül, hogy tudnám, mit akarok. Nem akarok semmit.

Semmi sincs az életemben, amit szeretek. Bologtalan vagyok, vagy inkább elveszett. Nincs beosztásom, programjaim, ritmusa az életemnek. Hiányzik az öltöző, a csapattársak… haszontalannak érzem magam

– idézi Mandandát a L’Équipe.

A kapus 613 meccsével csúcstartó Marseille-ben, pályafutása során csak a Le Havre-ben, a Crystal Palace-ben és a Stade Reannais-ben fordult meg. A francia válogatottban 35-ször szerepelt, többek között tagja volt a 2018-as világbajnoki aranyérmes csapatnak is.