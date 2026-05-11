A Roma az elmúlt húsz idényben nem szerzett ilyen kései gólt, de ez most súlyos eurómilliókat érhet

Óriásit húzott Donyell Malen leigazolásával a Roma. A 27 éves, 51-szeres holland válogatott középcsatár a télen érkezett kölcsönbe az Aston Villától, és a 21. fordulóban történt debütálása óta 13 gólt szerzett,
a topligákban ebben az időszakban csak a Bayern angol támadója, Harry Kane termelt hasonló ütemben, aki szintén 13 alkalommal volt eredményes.
A 93. percben még vesztésre állt a Roma
Malen a hétvégi fordulóban Parmában alkotott maradandót, a 22. percben ő lőtte a Roma első gólját, ám a 87. percben már a hazai csapat állt jobban. Rensch a 94. percben egyenlített, majd szintén a holland szélsővédő volt az, aki tizenegyest harcolt ki, Malen pedig elég tökös volt, egyet lépett, majd felvarrta a labdát a jobb felsőbe.
Az Opta statisztikái szerint a 2006-2007-es idény óta nem szerzett ilyen kései gólt a bajnokságban a Roma: Malen a 101. percre fordulva értékesítette a büntetőt.
Ez a győzelem pedig még nagyon sokat érhet a Romának, amely pontszámban befogta az Inter legyőzése óta borzalmas formát mutató Milant. Allegri csapata most az Atalantától kapott ki 3-2-re a San Siróban, úgy, hogy a bergamói brigád már 3-0-ra is vezetett, igaz, ha még van 2-3 perc, lehet, a feltámadó Milan egyenlített volna a teljesen leengedő vendégek ellen.
Mi lesz itt még?!
A hátralévő két fordulóban a Milan a Genoával és a Cagliarival, a Roma a Lazióval és a Veronával találkozik majd, ha azonos pontszámmal zárnak a felek, abból a milánóiak jönnek ki jól az egymás elleni eredmények miatt (1-0, 1-1).
De a surranópályán még a Como is odaérhet a BL-indulást jelentő negyedik helyre, Fabregas fiai 1-0-ra verték a már kiesett Veronát, és ezzel biztossá vált, hogy a Como az ősszel a nemzetközi porondon szerepelhet – története során először!
Serie A, 36. forduló:
AC Milan – Atalanta 2-3 (0-2)
Parma – AS Roma 2-3 (0-1)
Hellas Verona – Como 0-1 (0-0)
Cremonese – Pisa 3-0 (1-0)
Fiorentina – Genoa 0-0
szombaton játszották:
Lecce – Juventus 0-1 (0-1)
Cagliari – Udinese 0-2 (0-0)
Lazio – Internazionale 0-3 (0-2)
pénteken játszották:
Torino – Sassuolo 2-1 (0-0)
hétfőn játsszák:
Napoli – Bologna 20.45
A tabella:
1. Internazionale 36 27 4 5 85-31 85 pont – már bajnok
2. Napoli 35 21 7 7 52-33 70
3. Juventus 36 19 11 6 59-30 68
4. AC Milan 36 19 10 7 50-32 67
……………………………………….
5. AS Roma 36 21 4 11 55-31 67
……………………………………….
6. Como 36 18 11 7 60-28 65
……………………………………….
7. Atalanta 36 15 13 8 50-34 58
8. Lazio 36 13 12 11 39-37 51
9. Udinese 36 14 8 14 45-46 50
10. Bologna 35 14 7 14 42-41 49
11. Sassuolo 36 14 7 15 44-46 49
12. Torino 36 12 8 16 41-59 44
13. Parma 36 10 12 14 27-45 42
14. Genoa 36 10 11 15 40-48 41
15. Fiorentina 36 8 14 14 38-49 38
16. Cagliari 36 9 10 17 36-51 37
17. Lecce 36 8 8 20 24-48 32
……………………………………….
18. Cremonese 36 7 10 19 30-53 31
19. Hellas Verona 36 3 11 22 24-58 20 – kiesett
20. Pisa 36 2 12 22 25-66 18 – kiesett
1-4.: Bajnokok Ligája
5.: Európa Liga
6.: Konferencia Liga-selejtező
18-20: kiesés