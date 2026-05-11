A Roma az elmúlt húsz idényben nem szerzett ilyen kései gólt, de ez most súlyos eurómilliókat érhet

Óriásit húzott Donyell Malen leigazolásával a Roma. A 27 éves, 51-szeres holland válogatott középcsatár a télen érkezett kölcsönbe az Aston Villától, és a 21. fordulóban történt debütálása óta 13 gólt szerzett,

a topligákban ebben az időszakban csak a Bayern angol támadója, Harry Kane termelt hasonló ütemben, aki szintén 13 alkalommal volt eredményes.

A 93. percben még vesztésre állt a Roma

Malen a hétvégi fordulóban Parmában alkotott maradandót, a 22. percben ő lőtte a Roma első gólját, ám a 87. percben már a hazai csapat állt jobban. Rensch a 94. percben egyenlített, majd szintén a holland szélsővédő volt az, aki tizenegyest harcolt ki, Malen pedig elég tökös volt, egyet lépett, majd felvarrta a labdát a jobb felsőbe.

Az Opta statisztikái szerint a 2006-2007-es idény óta nem szerzett ilyen kései gólt a bajnokságban a Roma: Malen a 101. percre fordulva értékesítette a büntetőt.

Ez a győzelem pedig még nagyon sokat érhet a Romának, amely pontszámban befogta az Inter legyőzése óta borzalmas formát mutató Milant. Allegri csapata most az Atalantától kapott ki 3-2-re a San Siróban, úgy, hogy a bergamói brigád már 3-0-ra is vezetett, igaz, ha még van 2-3 perc, lehet, a feltámadó Milan egyenlített volna a teljesen leengedő vendégek ellen.

Mi lesz itt még?!

A hátralévő két fordulóban a Milan a Genoával és a Cagliarival, a Roma a Lazióval és a Veronával találkozik majd, ha azonos pontszámmal zárnak a felek, abból a milánóiak jönnek ki jól az egymás elleni eredmények miatt (1-0, 1-1).

De a surranópályán még a Como is odaérhet a BL-indulást jelentő negyedik helyre, Fabregas fiai 1-0-ra verték a már kiesett Veronát, és ezzel biztossá vált, hogy a Como az ősszel a nemzetközi porondon szerepelhet – története során először!