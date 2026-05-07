Első európai kupadöntőjére készül a Crystal Palace és a Rayo Vallecano

Előbbi 3-1-es idegenbeli sikerét követően hazai pályán 2-1-re verte az ukrán Sahtar Donyecket, míg utóbbi egygólos hazai sikerét lemásolva a francia Racing Strasbourg otthonában is 1-0-ra nyert az elődöntő csütörtöki visszavágóján.

Mindkét csapat története első európai kupafináléjára készülhet, amelyet Lipcsében rendeznek május 27-én.

Konferencia Liga, elődöntő, visszavágók Crystal Palace (angol) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-1 (1-1)

gól: Henrique (25., öngól), Sarr (52.), illetve Eguinaldo (34.)

továbbjutott: a Crystal Palace kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel. Racing Strasbourg (francia) – Rayo Vallecano (spanyol) 0-1 (0-1)

gól: Alemao (42.)

továbbjutott: a Rayo Vallecano kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel.