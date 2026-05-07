konferencia ligacrystal palacerayo vallecanofoci
Foci

Első európai kupadöntőjére készül a Crystal Palace és a Rayo Vallecano

Palace fans fly flags near the end of the UEFA Conference semi-final second-leg football match between Crystal Palace and Shakhtar Donetsk at Selhurst Park in London on May 7, 2026.
Glyn KIRK / AFP
A Crystal Palace szurkolói elégedettek lehettek
24.hu
2026. 05. 07. 23:22
Palace fans fly flags near the end of the UEFA Conference semi-final second-leg football match between Crystal Palace and Shakhtar Donetsk at Selhurst Park in London on May 7, 2026.
Glyn KIRK / AFP
A Crystal Palace szurkolói elégedettek lehettek
Az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano egyaránt kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Konferencia Liga fináléjába.

Előbbi 3-1-es idegenbeli sikerét követően hazai pályán 2-1-re verte az ukrán Sahtar Donyecket, míg utóbbi egygólos hazai sikerét lemásolva a francia Racing Strasbourg otthonában is 1-0-ra nyert az elődöntő csütörtöki visszavágóján.

Mindkét csapat története első európai kupafináléjára készülhet, amelyet Lipcsében rendeznek május 27-én.

Konferencia Liga, elődöntő, visszavágók

Crystal Palace (angol) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-1 (1-1)
gól: Henrique (25., öngól), Sarr (52.), illetve Eguinaldo (34.)
továbbjutott: a Crystal Palace kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel.

 

Racing Strasbourg (francia) – Rayo Vallecano (spanyol) 0-1 (0-1)
gól: Alemao (42.)
továbbjutott: a Rayo Vallecano kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel.

Kapcsolódó
Aston Villa's Spanish manager Unai Emery arrives ahead of the UEFA Europa League, semi-final second-leg football match between Aston Villa and Nottingham Forest at Villa Park in Birmingham, central England on May 7, 2026.
Kevés aktív edzőnek van ilyen félelmetes eredménylistája
Kiütéssel nyert az Aston Villa, és bejutott az Európa Liga döntőjébe.

Ajánlott videó

Balásy Gyula cégei a sporton is gazdagodtak

Friss

Népszerű

Összes
Sváby András
„Az újságírás szemétdombjára való mind a két műsor” – Sváby Andrást kérdeztük a Tények és a Napló megszűnéséről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik