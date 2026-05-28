NKA-botrány: a NAV megerősítette, hogy éjszakába nyúló házkutatást tartottak a minisztériumban

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 28. 12:02
Költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt nyomoznak.

Megerősítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy házkutatást végeztek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatások ügyében, amellyel kapcsolatban költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást. A NAV közleménye szerint „a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat.”

a NAV nyomozói május 27-én éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, a cél a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Az ügy súlya, összetettsége és terjedelme miatt a nyomozóhatóság további bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések végrehajtását tervezi.

Szerdán Tarr Zoltán kulturális miniszter posztjából derült ki, hogy razziáztak a minisztériumban és az NKTK irodáiban, majd megmutatta, mit találtak a nyomozók a minisztérium alagsorában, valamint az irattárban.

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámolt, az NKA körüli botrány akkor robbant ki, amikor Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorában megosztotta: az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. A Független Előadó-művészeti Szövetség feljelentést tett az ügyben, az NKA pedig szakmai és pénzügyi beszámolót kért be a támogatottjaitól. Molnár a szervezet elnökét, Hankó Balázst is lemondásra szólította fel – Vidnyánszkyval együtt.  Tarr azóta menesztette az NKTK vezetőjét, Krucsainé Herter Anikót, aki intézte az NKA kifizetéseit.

