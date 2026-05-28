Egymásnak esett egy autós és egy motoros futár Budapesten, gyorsan előkerült a balta

Baltával rendezte a motoros futárral való közlekedési afférját egy autós Újbudán, a Karolina út és a Villányi út kereszteződésében. A BRFK tájékoztatása szerint az autós kiszállt, megütötte a motorost, aki elesett, majd felállt és visszaütött.

Az autós erre kivett egy baltát a kocsijából az azzal fenyegetőzött s a másik férfi felé csapott, de nem találta el. Végül visszaült a kocsijába és elhajtott. A konfliktus többen is videóra vették.

Elfogták a baltás támadót

Az újbudai rendőrök nyomozást indítottak az ügyben. Kihallgatták a tanúkat, köztük a motoros futárt is, aki könnyű sérüléseket szenvedett. Lefoglalták és elemezték a videókat, és azonosították a feltételezett elkövetőt. Kiderült, hogy a kocsi más nevére, és vidéken volt bejegyezve.

A budapesti férfit bejelentett lakcímén nem találták, végül egy VII. kerületi társasházban fogták el. A 18 éves J. Mátyást felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsították meg. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették. A baltát nem találták meg, a gyanúsított azt mondta, hogy valahol eldobta.