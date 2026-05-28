Lökdösték, rugdosták a fagyist, aztán jött a zöldalma sűrítmény, ami mindent megváltoztatott – videóval

Rátámadt egy részeg páros az egyik esztergomi fagyizósra, mert az rájuk szólt, hogy ne az üzlete előtt kiabáljanak és balhézzanak. A férfi és a nő bántalmazta és rugdosta az eladót, de a zöldalma sűrítménynek is köszönhetően végül ők húzták a rövidebbet. Az Esztergomi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt állítja bíróság elé a balhézókat.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivőjének tájékoztatása szerint a büntetett előéletű nőre letöltendő szabadságvesztést, míg a férfira pénzbüntetést kértek.

A férfi és a nő az egyik tavaly augusztusi napon reggeltől kora délutánig az esztergomi fagylaltozó melletti közterületen italozott. Miután berúgtak, hangosan veszekedtek, kiabáltak egymással. A fagylaltozót működtető férfi délután negyed háromkor kiment a fagyizóból az elkövetőkhöz, és felszólította őket, hogy fejezzék be ezt a viselkedést, különben rendőrt hív.

Balhé

Miután a tulaj visszament a fagyizóba, a páros utána ment. Mivel látta, hogy az itta férfi és nő bele akarnak kötni, ezért elővette a mobilját, hogy kamerafelvételt készítsen a viselkedésükről, azonban a férfi elkövető ellökte az eladó kezét, majd a kezével elkezdte lökdösni és közben a fal irányába tolni az eladót. Eközben a nő meglökte, és megrúgta az eladót, akit a férfi a fal melletti edénytárolónak nyomott.

A nő ekkor lekapott a polcról egy vödröt, amelyben zöldalma ízű sűrítmény volt, azt volt a szándéka, hogy kiöntse a fagyizó padlójára. A fagyis megpróbálta eltolni magától a férfit, aki a nőnek ütközött, így az edény a padlózatra esett. A zöldalma sűrítmény kiömlött a padlóra, és ráfröccsent a falra.

Ezután a férfi megkísérelte eltolni az eladót, azonban a csúszós padlón hasra esett. Ezután a nő megpróbált kézzel belemarkolni a pultban tárolt, már elkészített fagylaltokba, de az eladó elkapta a kezét, és eltaszította onnan. Emiatt a nő megcsúszott, és ő is zakózott egy rendeset. Kiderült, hogy a nő nem ma kezdte a szakmát és másfél évvel ezelőtt feltételesen engedték ki a három év börtönbüntetéséből, amit életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt kapott. Rá letöltendőt, a férfi társára pedig pénzbüntetést kértek.