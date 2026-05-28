Parlament előtt a javaslat a képviselői fizetések radikális csökkentéséről

Benyújtotta a Tisza Párt két képviselője (Bujdosó Andrea, Kalázdi-Kerekes Kinga) azt a törvényjavaslatot, amely Magyar Péter korábbi bejelentésének megfelelően jelentősen csökkentené a parlamenti képviselők fizetését (tiszteletdíját), az Országgyűlés működési költségeit. Az előterjesztés szerint a képviselőknek, frakcióknak példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szerveknek. A javaslatot a kormánypárt gyorsan elfogadtatná, már júliustól az új szabályokat alkalmaznák.

A Tisza Párt átláthatóbbá tenné a pártfinanszírozást, bezárná azokat a törvényi kiskapukat, amelyek lehetővé tették a költségvetési pénzek átcsoportosítását pártpolitikai célokra. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentéséből kiderült, hogy saját kormányfői fizetését csaknem felére csökkentik, a javaslat szerint csaknem hasonló csökkentésre számíthatnak a képviselők is.

A 2018-as fideszes törvénymódosítás óta az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a tárgyévet megelőző év nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresetek háromszorosa (ezt kapják tárgyév márciusától a következő év februárjáig), ami jelenleg bruttó 2,18 millió forint. A módosítás után a tiszteletdíj a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 1,8-szorosára csökkenne.

Ez az alapjuttatás, ha a képviselő egy állandó bizottság tagja, akkor a tiszteletdíjánál a szorzó 1,8-szoros. A törvényalkotási bizottság tagságnál vagy legalább két állandó bizottsági tagságnál kétszeres a szorzó. A frakcióvezetők a tiszteletdíj 2,65-szeresének megfelelő összegre jogosultak. A frakcióvezetők helyetteseinél a szorzó 2,4-szeres, ahogy az alelnököknél és a bizottsági elnököknél is.

A Tisza Párt javaslata jelentősen szűkítené a képviselők által igénybe vehető juttatásokat, támogatásokat. A lakás- vagy szállodahasználat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható összeg 52%-kal, a képviselői munkát segítő alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökkenne.

Biztonsági okokból a képviselők számára az Országgyűlés Hivatala biztosít mobiltelefont, de a szolgáltatás költségét a képviselő viseli, vagyis teljesen megszűnne a képviselőknek biztosított hazai és külföldi mobiltelefon-költségtérítés. Szigorodna az üzemanyag-kártya használata, a törvényjavaslat megszüntetné azt a lehetőséget, hogy a képviselők, frakciók fel nem használt keretmaradványát átcsoportosítsák a pártoknak. A jövőben a fel nem használt forrásokat vissza kell fizetni a költségvetés számára.