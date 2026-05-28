„Sajnos reménytelen a helyzet” – az injekció sem segített Galla Miklós csuklásán

Hosszú hónapok óta gyötri csuklás Galla Miklóst. A kellemetlen tünet a humorista 67. születésnapját is beárnyékolta a múlt héten, ám Galla akkori posztjában bizakodó volt: mint írta, injekciót fog kapni, ami remélhetőleg arra az idegre hat majd, ami a csuklását okozza.

A humorista nemrég ismét a közösségi oldalán üzent követőinek az ügyben. Mint kiderült, megkapta az injekciót, ám az nem hozta el számára a kívánt eredményt.

Sajnos reménytelen a helyzet. Voltam a doktornőnél, hat szurit kaptam a nyakamba. Azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek. A nyakam és a vállam elzsibbadt, de azóta is ugyanúgy csuklom

– írta bejegyzésében, majd rajongói segítségét kérte: aziránt érdeklődött, tudnak-e olyan sebészt, aki hajlandó lenne megoperálni a rekeszizmát és/vagy a gyomrát.