Kevés aktív edzőnek van ilyen félelmetes eredménylistája

A birminghami csapat 1-0-ra kikapott az ugyancsak angol Nottingham Forest otthonában az elődöntő múlt heti, első meccsén, a hazai visszavágót viszont Watkins, Buendía egy-egy, illetve McGinn két góljával 4-0-ra megnyerte, így összességében magabiztosan jutott tovább.

A legnagyobb hős mégiscsak a Villa edzője, a spanyol Unai Emery, aki igazi specialistának számít, hiszen korábban négyszer nyerte meg az Európa Ligát (2013-16 között háromszor a Sevillával, 2020-21-ben pedig egyszer a Villarreallal), de egyszer már az Arsenallal is eljutott a fináléig. Emellett a Villarreallal járt a Bajnokok Ligája elődöntőjében 2021–22-ben, a Villával pedig 2023–24-ben a Konferencia Liga elődöntőjéig, pedig tavaly BL-negyeddöntőig menetelt.

Az ellenfél a Freiburg lesz, amely a bragai 2-1-es vereség után a visszavágón Mario Dorgeles piros lapja miatt már a hetedik percben emberelőnybe került. A házigazda németek ezt kihasználva a szünet előtt két góllal vezettek, majd harmadszor is betaláltak, és bár a Braga szépített, nem tudta hosszabbításra menteni a meccset.

A Freiburg már a negyeddöntőbe jutással története legjobb eredményét érte el a nemzetközi porondon, hiszen 2023-ban és 2024-ben is a nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást a második számú kupasorozatban.

A döntőt Isztambulban rendezik május 20-án.