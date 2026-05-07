Kevés aktív edzőnek van ilyen félelmetes eredménylistája

Aston Villa's Spanish manager Unai Emery arrives ahead of the UEFA Europa League, semi-final second-leg football match between Aston Villa and Nottingham Forest at Villa Park in Birmingham, central England on May 7, 2026.
Unai Emery már a hatodik Európa Liga-döntőjére készülhet
24.hu
2026. 05. 07. 23:14
Korábban ötször jutott be az Európa Liga döntőjébe, és négyszer meg is nyerte a sorozatot Unai Emery, aki ezúttal az Aston Villát is bejuttatta a fináléba. A birminghamiek az idavágó 1-0-s veresége után otthon 4-0-ra kiütötték a Nottinghamet. A május 20-i, isztambuli fináléban a Freiburg lesz az ellenfél, amely a Ferencvárost búcsúztató Bragát gyűrte le.

A birminghami csapat 1-0-ra kikapott az ugyancsak angol Nottingham Forest otthonában az elődöntő múlt heti, első meccsén, a hazai visszavágót viszont Watkins, Buendía egy-egy, illetve McGinn két góljával 4-0-ra megnyerte, így összességében magabiztosan jutott tovább.

A legnagyobb hős mégiscsak a Villa edzője, a spanyol Unai Emery, aki igazi specialistának számít, hiszen korábban négyszer nyerte meg az Európa Ligát (2013-16 között háromszor a Sevillával, 2020-21-ben pedig egyszer a Villarreallal), de egyszer már az Arsenallal is eljutott a fináléig. Emellett a Villarreallal járt a Bajnokok Ligája elődöntőjében 2021–22-ben, a Villával pedig 2023–24-ben a Konferencia Liga elődöntőjéig, pedig tavaly BL-negyeddöntőig menetelt.

Az ellenfél a Freiburg lesz, amely a bragai 2-1-es vereség után a visszavágón Mario Dorgeles piros lapja miatt már a hetedik percben emberelőnybe került. A házigazda németek ezt kihasználva a szünet előtt két góllal vezettek, majd harmadszor is betaláltak, és bár a Braga szépített, nem tudta hosszabbításra menteni a meccset.

A Freiburg már a negyeddöntőbe jutással története legjobb eredményét érte el a nemzetközi porondon, hiszen 2023-ban és 2024-ben is a nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást a második számú kupasorozatban.

A döntőt Isztambulban rendezik május 20-án.

Európa Liga, elődöntő, visszavágók

SC Freiburg (német) – SC Braga (portugál) 3-1 (2-0)
gól: Kübler (19., 72.), Manzambi (41.), illetve Pau Víctor (79.)
piros lap: Dorgeles (7., Braga)
továbbjutott: a Freiburg 4-3-as összesítéssel.

 

Aston Villa (angol) – Nottingham Forest (angol) 4-0 (1-0)
gól: Watkins (36.), Buendía (58., 11-esből), McGinn (77., 80.)
továbbjutott:az Aston Villa 4-1-es összesítéssel.

