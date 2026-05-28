Veszélyes anyagokat találtak az olcsó, internetről rendelhető termékekben

Jelentős ftalátszennyezést talált műanyag termékekben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – derül ki az intézmény lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint írják, laboratóriumi vizsgálattal több termék esetében is a hatérértéket sokszorosan meghaladó ftaláttartalmat mutattak ki.

Miért veszélyes a ftalát?

A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá. Egyes ftalátok – például a dibutil-ftalát (DBP), a di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és a benzil-butil-ftalát (BBP) – azonban károsíthatják az emberi egészséget: különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek.

A ftalátok veszélyességét tovább növeli, hogy ezek az anyagok nem kötődnek stabilan a műanyag szerkezetéhez, így különböző módokon bekerülhetnek a szervezetbe. Többek között táplálékkal – például műanyag csomagolóanyagokból történő kioldódás révén –, belélegzéssel, a beltéri levegőben és a háziporban jelen lévő ftalátrészecskék formájában, valamint bőrön át, közvetlen érintkezés útján is.

Az Európai Unióban éppen ezért nem hozható forgalomba olyan lágyított műanyagból készült termék, amely 0,1 százaléknál nagyobb mennyiségben tartalmaz DBP, DEHP vagy BBP ftalátokat. Ennek ellenére mégis találkozhatunk olyan termékekkel, amelyek meghaladják ezt a határértéket, hiszen egyre népszerűbben a Kelet-Ázsiából beszállító webshopok (Temu, Shein, AliExpress), amelyek az uniós szabályozást nem feltétlenül veszik figyelembe.

Érdemes kerülni a nagyon olcsó termékeket

Az NNGYK és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 100 különböző, kelet-ázsiai online piactereken kapható terméken végzett vizsgálatokat, köztük asztalterítőn, PVC padlóburkolaton, nyakba akasztható vízi pénztárcán, kádkilépőn, cipővédőn és műanyag akváriumcsövön. Az eredmények arra mutatnak, hogy 10 termékből 4 esetben határérték feletti ftalátkoncentrációról beszélhetünk. A legsúlyosabb eset egy cipővédőnél fordult elő: ebben a termékben a DBP-tartalom 22,6, a DEHP-tartalom pedig 3,7 százalék volt. Ez a jogszabályban meghatározott 0,1 százalékosos határértéket DBP esetében 226-szorosan, DEHP esetében pedig 37-szeresen haladta meg.

Az Európai Unió szigorú előírásokat támaszt a forgalomba hozott műanyag termékekkel szemben, amelyek célja elsősorban a gyermekek védelme. Az NNGYK arra hívja fel a figyelmet, hogy a megbízható, ellenőrzött forrásból származó termékek vásárlásával ezek a kockázatok nagyrészt elkerülhetők – az irreálisan olcsó, ismeretlen eredetű termékek ugyanakkor gyakran nem felelnek meg az uniós biztonsági követelményeknek.