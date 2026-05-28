Kultúra

Nagy Ervin átvilágításokról, az Eurovízióról és az NFI élén várható vezetőcseréről is beszélt Tarr Zoltánnal

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 28. 11:28
A kultúráért felelős államtitkár a Parlament folyosóján vázolta, miket érez a kultúra legégetőbb problémáinak.

Helyettes államtitkárságokról, átvilágításokról és a Nemzeti Filmintézet (NFI) élén történő változásokról is beszélt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Parlament folyosóján kérdezte a hétvégén kinevezett államtitkárt arról, mit tart a legfontosabb feladatának.

A közeljövőben szerintem nagyon fontos, hogy felvegyük a szakmai szervezetekkel a párbeszédet, eddig is tettünk gesztusokat, és most, hogy összeálltak és már egyeztettek, a politika oda tud lépni az asztalukhoz, és fel tudnak gyorsulni az események, hiszen ők lesznek azok, akik majd a későbbiekben meghatározzák azt, hogy milyen kinevezések történjenek különböző intézmények élén. A nagyobb költségvetési intézmények egész működését át kell világítani, főleg, ahol politikai döntések születtek. Ez lesz tulajdonképpen az előttünk álló néhány hónapnak a nagyon fontos feladata

A legégetőbb problémák közt a filmes szcénát említette meg, mondván, hogy „a filmes adóvisszatérítés területén meg kell nyugtatni a szakmánkat”.

Szintén előrevetítette, hogy az NFI élére – amelyet eddig az azóta a filmügyi kormánybiztosi pozícióból azóta távozó Káel Csaba vezetett – új vezető érkezhet majd.

Az NFI élére egy idő után nyilvánvalóan ki kell írni egy új pályázatot. A pályáztatás egy nagyon fontos következő rész, hiszen mi mindent úgy akarunk csinálni, ahogy az Európában szokás, nem úgy, hogy a politika valakire ráteszi a kezét, hanem hogy nyilvános pályázaton elindítjuk, és a legmegfelelőbb szakemberekkel fogunk együtt dolgozni.

Tarr kérdésére Nagy azt is megosztotta, hogy három helyettes államtikárság jön létre a minisztériumon belül:

  • előadóművészeti,
  • az irodalomért és a közművelődésért,
  • illetve a zenéért felelős helyettes államtitkárság.

Tarr előrevetítette, hogy az államtitkárral megvitatják majd az Eurovízió sorsát.

Nagy kinevezése után bejelentette, hogy leadja szerepeit, egyszer azonban még színpadra áll júniusban az Átriumban.

