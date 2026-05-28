Magyar kutatóorvost választott tagjává az Európai Tudományos Akadémia

Tagjává választotta az Európai Tudományos Akadémia (Academia Europaea) Fekete Csaba Attila neuroendokrinológust, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársát – derül ki a HUN-REN közleményéből. A kutatóorvos ezzel idén már a második rangos elismerést érdemelte ki, május 4-én ugyanis az Magyar Tudományos Akadémia odaítélte neki az Akadémiai Díjat.

Az MTA indoklása szerint Fekete Csaba Attila az Akadémiai Díjat a pajzsmirigyműködés agyi szabályozásának mélyebb megértéséhez, valamint új szabályozási modell kidolgozásához jelentős mértékben hozzájáruló kutatásaiért, az alacsony T3 szindróma kialakulásához vezető mechanizmusok feltárásában végzett munkájáért, a szöveti pajzsmirigyhormon hatásának vizsgálatára szolgáló diagnosztikus eljárás kidolgozásában való részvételéért, valamint a GLP-1-receptor-agonista gyógyszerek hatásmechanizmusával kapcsolatos vizsgálati eredményeiért kapta meg.

Munkásságára Magyarországon kívül is felfigyeltek, ezt mutatja, hogy most az európai kontinens kormányoktól független tudományos akadémiája tagjává válaszotta. Az 1988-ban alapított Academia Europaea célja egy egész Európát átfogó tudományos közösség létrehozása, az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.

Az Academia Europaea több mint 4500 tagot számlál, köztük mintegy 80 Nobel-díjast is. Új tagokat csak az akadémia rendes tagjai jelölhetnek, a jelöltek felvételről a releváns szakterületek bizottságai döntenek.