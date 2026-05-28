Miközben történelmi meccset nyert, története legnagyobb veszteségét is elkönyvelhette a Crystal Palace

Amikor Steve Parish, a Crystal Palace elnöke először találkozott Oliver Glasnerrel 2023 végén, fogalma sem volt, hogy ez megváltoztatja a klub történetét. A dél-londoni találkozót Dougie Freedman sportigazgató szervezte meg, aki nyomon követte az osztrák szakember karrierjét a német Bundesligában.

Nem véletlen, hogy lenyűgözte, hiszen a Wolfsburgot előbb az Európa Ligába, majd a Bajnokok Ligájába juttatta be, majd az Eintracht Frankfurttal 2022-ben megnyerte az EL-t, ezzel pedig 1960 óta először bejuttatta csapatát a legrangosabb kupasorozatba.

Akkoriban Roy Hodgson irányította a Palace-t, de nyomás nehezedett a klubra, hogy változtasson. Parish pedig szívesebben nevezett volna ki egy Premier League-es múlttal rendelkező menedzsert, de volt valami Glasnerben, ami lenyűgözte az üzletembert.

Mire Hodgson a következő februárban távozott, a kerekek már mozgásban voltak, Glasner 2024. február 19-én aláírt, két és fél évvel később pedig Konferencia Liga-győzelemhez vezette a klubot.

A Rayo Vallecano elleni 1-0-s sikert volt Glasner utolsó meccse, egy hihetetlenül hosszú, példátlan sikerekkel teli 12 hónapos időszak végén.

Ő a Crystal Palace egyik legjobb menedzsere

– mondta Adam Wharton, a Palace középpályása. „Óriási különbséget hozott a klub hozzáállásába. Az volt a cél, hogy a Premier League-ben és Európában is a lehető legmagasabb szintre jussunk.”

De hogyan vezette segítette a Palace-t – amelynek története során a múlt szezon elején még nem volt jelentős trófeája – az FA-kupa megnyeréséhez, a Community Shield-diadalhoz, majd a Konferencia Liga elhódításához mindössze 375 felejthetetlen nap alatt?

A legnagyobb igazságtalanság

A Palace alig ünnepelte meg a Manchester City elleni FA-kupa győzelmet tavaly májusban, amikor pusztító pofon érte. A Selhurst Parkban izgatottan készültek arra, hogy a csapat lejátszhassa első Európa Liga-mérkőzését, de az európai szövetség (UEFA) úgy ítélte meg, hogy a Palace megsértette a több klubbal való tulajdonlásra vonatkozó szabályokat.

Mivel az amerikai üzletember, John Textor a Palace mellett részesedéssel bírt a francia Olympique Lyonban is, amely szintén kvalifikálta magát az Európa Ligába, az angol klubot egyszerűen visszaminősítették a Konferencia Ligába.

A döbbenetes döntés majdnem tönkretette a Palace sikerét azelőtt, hogy az új szezon elkezdődött volna. Parish „az európai futball történetének egyik legnagyobb igazságtalanságának” nevezte a történteket, de hiába fellebbezett, az ítélet megmásíthatatlan maradt.

Feszültség Glasner és Parish között

A Palace azonban nem fulladt bele az önsajnálatba, az új szezont azzal kezdte, hogy legyőzte a Premier League-címvédő Liverpoolt az angol Szuperkupában (Community Shield). A baj azonban nem ért véget: a csapat egyik legjobbja és ikonikus játékosa, Eberechi Eze öt év után rekordösszegért az Arsenalhoz igazolt, és egy hajszálon múlt a csapatkapitány, Marc Guehi távozása is.

Az angol válogatott védő mindenben megállapodott a Liverpoollal, azonban az átigazolási időszak utolsó napján a Palace visszakozott, mondván, nem sikerült szerződtetni a pótlására kiszemelt Brighton-futballistát, Igor Juliót.

Mire Guehi átigazolása meghiúsult — noha több mint 35 millió fontot hozott volna a klubnak — már feszültség alakult ki Glasner és Parish között. A hírek szerint ugyanis a menedzser azzal fenyegetőzött, lelép, ha távozik a védelem oszlopa.

Már nem kell egyetértenie az elnökkel

A szezon közepére a Palace válságba került: egy kilenc mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozattal a top 5 közeléből lassan a kiesés elkerüléséért küzdők közé süllyedtek. A szezon mélypontját a ligán kívüli Macclesfield elleni 2-1-es FA-kupa vereség jelentette januárban.

Két héttel később Glasner bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a klubot.

Amikor Glasner a szezon végén elbúcsúzott a Selhurst Parktól, még egy kis humort is belecsempészett a közös múltjukba:

Most, hogy elmegyek, már nem kell egyetértenem az elnökkel

– mondta mosolyogva.

A szerdai Konferencia Liga-döntőben aratott győzelemmel pedig csak elérte azt, amit egy éve nem sikerült: címvédőként biztosította a Palace számára a következő szezon Európa Liga-szereplését…

„Jelenleg el sem hiszem, hogy ez volt az utolsó meccsen. Ez egy jó fejezet a Palace történetében, de még több hasonló következhet. A játékosok megérdemelték, amit elértek — most a Crystal Palace ott van, ahol lennie kell” – nyilatkozta a Rayo Vallecano elleni 1-0-s sikert követően.

A Palace szurkolói pedig még soha nem voltak ilyen boldogok.

Összetartás és kemény munka

„Arról beszéltem a játékosoknak, hogy a szurkolók köszönetet mondtak nekünk, mert életük legszebb napját ajándékoztuk nekik, és én is megköszöntem nekik, hogy ugyanezt tették velem” – mondta később Glasner, aki felidézte, hogy fantasztikus, hihetetlen napokat töltött a Crystal Palace élén.

Bíztak, hittek bennem a játékosok és keményen dolgoztak. Nagyon szigorú tudok lenni, ezt mindenki tudja. Köszönöm a játékosoknak és a szakmai stábnak a támogatást.

A lipcsei finálét elemezve arról beszélt, hogy nem érte meglepetés.

„A mérkőzés pont olyan volt, amilyenre számítottunk. Szerintem hihetetlenül jól játszottunk a szünet utáni tizenöt percben” – utalt arra, hogy a vezető góljuk mellett még további két találatot szerezhettek volna ebben a szakaszban.

Kiemelte, hogy a védelmük is rendben volt, s úgy fogalmazott a siker közös, a játékosoké, a klubé és a szurkolóké.

Edzőként nem tudsz semmit egyedül elérni: szükséged van egy remek szakmai stábra, nagyszerű futballistákra és kiváló emberekre

– folytatta. Úgy fogalmazott, a csapatot az összetartás és a kemény munka jellemezte.

„Így kezdtük. Azt mondtuk, hogy minden lehetséges, ha keményen dolgozunk. Az az életfilozófiám, hogy ha valamibe befektetsz, cserébe kapsz valamit. Ma meghozta gyümölcsét a kemény munka.”