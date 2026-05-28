Levette a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot a közgyűlésen a képviselő, erőszakkal vádolták meg

„Példa nélküli és megdöbbentő jelenetek zajlottak a csepeli képviselő-testület mai ülésén. A rendszerváltás utáni Csepel történetében még soha nem fordult elő, hogy egy önkormányzati képviselő agresszív, erőszakos módon lépjen fel egy önkormányzati dolgozóval szemben hivatalos ülés keretében” – olvasható a csepeli önkormányzat közleményében.

A közlemény szerint Dukán András, a baloldali összefogás önkormányzati képviselője „sajátos performanszba illő jelenet közepette” erőszakosan és agresszívan lépett fel az önkormányzat egyik női munkatársával szemben, akit a testületi ülés során meg is lökött.

A testületi ülésről készült videót megnézve árnyalódik a kép. Dukán András az ülésteremben lógó Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot akarta levenni, mondván, már vége a NER-nek, Orbán Viktor megbukott. Le is vette, két önkormányzati munkatárs próbálta kivenni a kezéből a 2010-ben minden közintézményben kötelezően kihelyezett fideszes ereklyét. A Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot végül az önkormányzati munkatársak lerakták a földre, Dukán pedig elhagyta az üléstermet, lökdösődést, tettlegességet nem lehetett látni a videón.

Az eset előzménye az volt, hogy Dukán kifogásolta, hogy a helyi Fidesz közpénzből finanszírozta a csepeli jelölt kampányát, terjesztette fideszes propagandát, amit Borbély Lénárd polgármester visszautasított, majd pedig heves szóváltásba bonyolódtak.

(A videón 39:30-tól kezdődik a felszólalás)

A fideszes többségű önkormányzat mindenesetre elítélte Dukánt.

„A csepeli önkormányzat határozottan elítél mindenfajta erőszakos, agresszív vagy megfélemlítő viselkedést, különösen akkor, ha az női munkatársat ér és közfeladat ellátása közben történik. Az ilyen magatartás méltatlan a demokratikus közélethez, összeegyeztethetetlen a képviselői eskü szellemiségével, és nem maradhat következmények nélkül. A képviselő-testület ennek nyomán azonnali döntést hozott Dukán András ügyében, megállapítva a széksértés tényét és annak következményeit” – írták.