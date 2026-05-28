Szijjártó Péter volt külügyminiszter sógora, Őry Tamás volt az autó-motorsportban belterjes közpénzosztásának egyik legnagyobb győztese, írja a HVG.

A lap megszerezte a Humda Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által kötött szerződéseket.

Az Innovációs és Technológiai minisztérium hozta létre a papíron a motorsportot népszerűsíteni hivatott céget, később átadták a győri Széchenyi István Egyetem mögött álló közérdekű vagyonkezelő alapítványnak, azaz kekvának.

A Humda 2021 óta évi 2-2,5 milliárdot költött rendezvényekre, hirdetésekre és propagandára, 2025 őszére mégis gyakorlatilag összeomlott.

Balásy Gyula cégeivel is szerződött az ügynökség, ezeken intézték a reklámkampányaikat Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata twn.hu nevű bulvároldalán, ami visszafogott működés mellett is mesés, az online portálok piacán elképzelhetetlen mértékű profitot termelt az üzletasszonyoknak.

A Humda a szerződések szerint öt év alatt sok száz milliós megbízást adott Őry Tamásnak. A volt miniszter sógorának többségi tulajdonában lévő cégnél is tettek közzé reklámokat, de az ügynökség applikációjának gondozásáért és podcastsorozat legyártásáért is fizettek. A podcastért minimális nézettség ellenére is részenként 2 millió forint közpénzt utaltak.