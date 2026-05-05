Kidőlt a Real Madrid hátvédje az El Clásico előtt

2026. 05. 05. 11:52
Újra megsérült a Real Madrid labdarúgócsapatának védője, Ferland Mendy. A tízszeres válogatott játékos rendszeresen sérülésekkel küzd, ezúttal viszont a legrosszabbkor dőlt ki a sorból.

Mendy novemberben tért vissza a csapatba egy hosszabb kényszerszünetet követően, de most sem tér vissza egyhamar, mivel combizomsérülést szenvedett. Azóta, hogy 2019-ben csatlakozott a Real Madridhoz, több alkalommal volt sérült, ebben az idényben mindössze kilenc találkozón lépett pályára. Legújabb sérülését az Espanyol ellen 2–0-ra megnyert vasárnapi bajnoki mérkőzésen szenvedte el, már a meccs 14. percében le kellett cserélni.

A francia válogatottban legutóbb 2024-ben szerepelt, és nem lehetett arra számítani, hogy Didier Deschamps behívja őt a keretbe a nyári világbajnokságra. Ha voltak is ilyen reményei, ez a sérülés végleg elüthette a vb-álomtól. Mendy továbbá kihagyja a hétvégi, Barcelona elleni rangadót is.

