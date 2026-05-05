Marco Rossi: Ha valakinek van egy-két jó meccse, az nem elég a kerettagsághoz

A magyar csapat június 5-én Finnországgal, négy nappal később pedig Kazahsztánnal csap össze. A válogatott keretét viszont jóval korábban, már május 12-én kihirdeti Marco Rossi, mivel különleges összetartást tervez a csapatának.

„Élünk azzal a lehetőséggel, hogy a legtöbb bajnokság május közepén véget ér. A szezon befejeztével minden kerettag kap egy hét pihenőt, hogy aztán május huszonhatodikán megkezdjük a munkát Telkiben. Keddtől péntekig edzünk, de ez csak amolyan felvezetés lesz, a játékosoknak nem kell az edzőközpontban aludniuk. Reggel bejönnek, délelőtt edzünk, a közös ebédet követően pedig hazamehetnek – persze, aki szeretne, bent maradhat. Fizikai felméréseket is végzünk majd, meglátjuk, hogy egy hosszú idény után ki mennyire lesz terhelhető” – mondta az mlsz.hu-nak Marco Rossi.

A szövetségi kapitány annyit elárult, a tervek szerint négy kapus és huszonöt mezőnyjátékos kap meghívót, de mivel a Premier League-ben csak május 24-én rendezik az utolsó fordulót, Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Tóth Alex egy héttel később, június elsején csatlakozik a társakhoz.

Könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc a keretben. Természetesen csak azok számíthatnak meghívóra, akik huzamosabb ideje jó teljesítményt nyújtanak. Ha valakinek van egy-két jó meccse, az nem elég a kerettagsághoz, kizárólag olyan játékosok jöhetnek szóba, akik folyamatosan jól futballoznak. Vitális Milán esete jó példa. Amikor először behívtuk, mindenki azt kérdezgette, ki ez a srác, miért válogatott? Nos, azért, mert itt a helye. Meccsről meccsre, hétről hétre, hónapról hónapra kimagaslóan teljesít, nem csak csapata, a Győr, hanem a bajnokság egyik legjobbjává nőtte ki magát

– mondta Rossi.

Finnországot a Puskás Arénában, Kazahsztánt Debrecenben fogadja a magyar válogatott.