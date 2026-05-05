magyar fociftcújpest fcratatics péter
Foci

A Fradi elleni vereség után hatalmas csalódásról és elfogadhatatlan agresszióról írt az Újpest FC elnöke

Az Újpest és a Ferenváros szurkolói, közöttük rendőrök és rendezők a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án. A Ferencváros négygólos előnye után a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendőrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést. A Ferencváros 5-0-ra győzött.
Hegedüs Róbert / MTI
Akadt némi közjáték a vasárnapi derbin
24.hu
2026. 05. 05. 15:26
Az Újpest és a Ferenváros szurkolói, közöttük rendőrök és rendezők a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án. A Ferencváros négygólos előnye után a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendőrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést. A Ferencváros 5-0-ra győzött.
Hegedüs Róbert / MTI
Akadt némi közjáték a vasárnapi derbin
Vasárnap súlyos 5-0-s vereséget szenvedett az Újpest FC labdarúgócsapata a Ferencvárostól, így a hazaiak immáron 12 éve képtelenek győzni az ősi rivális ellen a Szusza Ferenc Stadionban.

A mérkőzés hajrájában, a vendégek négygólos vezetésekor a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést, a kedélyek lecsillapodására pedig a rendőrök is megérkeztek.

Az eset után másfél nappal az Újpest FC közleményben reagált a történtekre.

„Nem tudunk, és nem is akarunk elmenni a vasárnap a pályán, illetve a pályán kívül történtek mellett. Hatalmas csalódás volt a mérkőzésen nyújtott teljesítmény. Nem erre készültünk, nem ezt vártuk. Az okokat meg kell keresni, és tanulni kell belőlük. Ez a szakmai stáb elsődleges feladata” – írta Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.

Ez a csalódás sokunkban indulatokat és dühöt váltott ki, de ez sem lehet indok vagy mentség arra, amilyen elfogadhatatlan agresszióval a szurkolóink egy kisebb csoportja viselkedett a stadionon belül, figyelmen kívül hagyva a törvényeket, szabályokat, valamint a többi hazai szurkoló nyugalmát.

Együtt kell megtalálnunk a helyes utat, mert ezek többet nem fordulhatnak elő.”

Kapcsolódó
Lenny Joseph, a Ferencváros (b) és Matija Ljujic, az Újpest játékosa a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án.
Argentin védőt honosított a Fradi, majd elgázolta az Újpestet
Esélyük sem volt a liláknak, tükörsima vereséget szenvedtek a címvédőtől.

Ajánlott videó

„A tudomány mai állása szerint halottnak kellene lennie” – törött csigolyával halmozta a bravúrokat a náci ejtőernyős Angliában

Friss

Népszerű

Összes
Korrupciókutató Központ: felfoghatatlan összeg folyt Rogánéktól Balásy Gyula cégeihez, rendkívül magas korrupciós kockázattal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik