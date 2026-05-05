A Fradi elleni vereség után hatalmas csalódásról és elfogadhatatlan agresszióról írt az Újpest FC elnöke

A mérkőzés hajrájában, a vendégek négygólos vezetésekor a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést, a kedélyek lecsillapodására pedig a rendőrök is megérkeztek.
Az eset után másfél nappal az Újpest FC közleményben reagált a történtekre.
„Nem tudunk, és nem is akarunk elmenni a vasárnap a pályán, illetve a pályán kívül történtek mellett. Hatalmas csalódás volt a mérkőzésen nyújtott teljesítmény. Nem erre készültünk, nem ezt vártuk. Az okokat meg kell keresni, és tanulni kell belőlük. Ez a szakmai stáb elsődleges feladata” – írta Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.
Ez a csalódás sokunkban indulatokat és dühöt váltott ki, de ez sem lehet indok vagy mentség arra, amilyen elfogadhatatlan agresszióval a szurkolóink egy kisebb csoportja viselkedett a stadionon belül, figyelmen kívül hagyva a törvényeket, szabályokat, valamint a többi hazai szurkoló nyugalmát.
Együtt kell megtalálnunk a helyes utat, mert ezek többet nem fordulhatnak elő.”