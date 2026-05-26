Az NKA-botránypénzek egyik nyertese fizette Kocsis Máté DPK-jának kampányrendezvényét

Csóti Rebeka / 24.hu

A Kocsis Máté által létrehozott Zebra DPK mátészalkai rendezvényére egy olyan egyesület bérelte ki a városi sportcsarnokot, mely sok más Fidesz-közeli szervezethez hasonlóan NKA-támogatáshoz jutott. Az esemény házigazdája Kovács Sándor országgyűlési képviselő volt. A politikus falujába is jutott 40 millió forint NKA-támogatás, a kedvezményezett pedig éppen az a cég, amely a képviselő kertjében álló, uniós pénzből felhúzott vendégház tulajdonosa. (Az ugyanott található korábbi turisztikai bemutatóház pedig időközben a fideszes képviselő kétéves unokájának a nevére került.) A választókerületben két láthatatlan egyesület is 30-30 millió forintot nyert, ám semmi nyoma azoknak a programoknak, amelyekkel pályáztak. Ott jártunk után mindegyikükről kiderült: visszafizették a pénzt.

Az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalom részeként országjárásra indult a választási kampányában a Kocsis Máté alapította Zebra DPK is, mely február 10-én Mátészalkára látogatott, ahol mások mellett Bayer Zsolttal tartottak kampányrendezvényt a városi sportcsarnokban.

Az esemény házigazdája Kovács Sándor volt, egyike annak a tíz fideszes képviselőnek, aki a kormánypártok súlyos vereségével zárult áprilisi választáson egyéni mandátumot szerzett.

A 24.hu megtudta, hogy a kampányrendezvény helyszínét egy olyan egyesület bérelte ki, mely az egyik kedvezményezettje volt a Hankó Balázs által még miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) botrányos pénzosztásának

A lapunk birtokába került dokumentumok szerint a kampányrendevzény napján a sportcsarnokot reggel 8 és este 9 óra közt a Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület bérelte ki. A szervezet óránként 14 ezer forintért, összesen 182 ezer forintért vette bérbe a létesítményt.

fideszkocsis mátékovács sándormátészalka
