Az NKA-botránypénzek egyik nyertese fizette Kocsis Máté DPK-jának kampányrendezvényét

Az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalom részeként országjárásra indult a választási kampányában a Kocsis Máté alapította Zebra DPK is, mely február 10-én Mátészalkára látogatott, ahol mások mellett Bayer Zsolttal tartottak kampányrendezvényt a városi sportcsarnokban.

Az esemény házigazdája Kovács Sándor volt, egyike annak a tíz fideszes képviselőnek, aki a kormánypártok súlyos vereségével zárult áprilisi választáson egyéni mandátumot szerzett.

A 24.hu megtudta, hogy a kampányrendezvény helyszínét egy olyan egyesület bérelte ki, mely az egyik kedvezményezettje volt a Hankó Balázs által még miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) botrányos pénzosztásának.

A lapunk birtokába került dokumentumok szerint a kampányrendevzény napján a sportcsarnokot reggel 8 és este 9 óra közt a Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület bérelte ki. A szervezet óránként 14 ezer forintért, összesen 182 ezer forintért vette bérbe a létesítményt.