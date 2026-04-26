A takarítók találtak rá a nyugdíjasra, aki az előző napi stadiontúrán halt meg

BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
2026. 04. 26. 15:13
A takarítószemélyzet bukkant rá egy elhunyt férfi holttestére a német másodosztályban szereplő Schalke stadionjában.

A Spiegel azt írja, a férfi szerdán vett részt egy stadiontúrán a Veltins-Arenában, és a takarítók csütörtökön találtak rá.

A nyomozók feltételezése szerint a 65 éves gelsenkircheni nyugdíjas a mosdóban szívinfarktust vagy agyvérzést kapott, majd eszméletlenül roskadt össze, és rövid időn belül meghalt.

A rendőrség vizsgálja, hogy miért nem tűnt fel senkinek a stadiontúra végén, hogy a férfi hiányzik. A Schalke közleményt adott ki, amelyben őszinte együttérzéséről biztosítja a hozzátartozókat, és jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal, hogy kivizsgálják az esetet.

„Ez a döntés nemhogy nem segíti a magyar labdarúgás helyzetét, de egyenesen rontja” – mit gondolnak a másodosztályú csapatok az osztályozóról?

„El akarja kerülni, hogy gyurcsányosodjon” – politológust kérdeztünk, mi rejlik Orbán mandátum-visszaadása mögött
