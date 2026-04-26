A takarítók találtak rá a nyugdíjasra, aki az előző napi stadiontúrán halt meg

A Spiegel azt írja, a férfi szerdán vett részt egy stadiontúrán a Veltins-Arenában, és a takarítók csütörtökön találtak rá.

A nyomozók feltételezése szerint a 65 éves gelsenkircheni nyugdíjas a mosdóban szívinfarktust vagy agyvérzést kapott, majd eszméletlenül roskadt össze, és rövid időn belül meghalt.

A rendőrség vizsgálja, hogy miért nem tűnt fel senkinek a stadiontúra végén, hogy a férfi hiányzik. A Schalke közleményt adott ki, amelyben őszinte együttérzéséről biztosítja a hozzátartozókat, és jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal, hogy kivizsgálják az esetet.