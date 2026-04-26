Révész Attila: Akiknek lejár a szerződése, megmutatták, nem véletlenül nem ajánlottunk nekik újat

A Kisvárda szombaton megszerezte a vezetést, de előbb egy tizenegyessel kiegyenlített a DVTK, majd térfélcsere után meg is tudta nyerni a találkozót.

„Gratulálok a Diósgyőrnek, a rengeteg fiatal lelkesedésével megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Nálunk néhány játékos teljesítménye megdöbbentett, elvesztettük a fókuszt és nem tudom nekik visszahozni. Azt látom, tudat alatt elengedték az egészet. Próbáltunk a tisztességünkért játszani, de ezzel a hozzáállással az eddigi teljesítményüket rombolják le.

Valamit ki kell találnunk a következő szezonra, mert nagyon nehéznek mutatkozik. Akiknek lejár a szerződése, megmutatták, hogy nem véletlenül nem ajánlottunk nekik újat, nekünk is legalább annyit kell változtatni a kereten, mint a Diósgyőrnek

– mondta az M4 Sportnak Révész Attila.

Arra is kitért, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség állami cégekkel kötött lejáró szerződései miatt egyelőre nem tudják, pontosan mennyi központi forrás áll a klubok rendelkezésére, így pedig nagyon nehéz előre tervezniük:

„Valahol megértem a játékosokat, mert nagyon nagy a bizonytalanság, nem kapunk információkat. Az is információ lenne, ha másodosztályban indulnánk, ha megszűnne a bajnokság, valaminek történnie kell! Nyilván lesz futball, csak a játékosok most a jövőjüket féltve más arcukat mutatják. Az én feladatom lenne motiválni őket, de bennem sincs meg az az erő, mint korábban és bennem is hatalmas bizonytalanság van. Erre a két meccsre a tisztességet elő tudjuk venni és tapssal tudunk elköszönni a közönségünktől” – zárta szavait Révész Attila.

A Kisvárda nyolcadik helyen áll a tabellán, az utolsó két fordulóban a hatodik helyig léphetne előre, de akár a tizedikig is visszacsúszhat.